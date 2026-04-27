Стрелок на ужине у Трампа осуждал Белый дом за отказ помогать Украине - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Стрелок на ужине у Трампа осуждал Белый дом за отказ помогать Украине
Стрелок на ужине у Трампа осуждал Белый дом за отказ помогать Украине - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Стрелок на ужине у Трампа осуждал Белый дом за отказ помогать Украине
31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен, задержанный за стрельбу на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом, критиковал Белый дом за отказ от РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T08:23
2026-04-27T08:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен, задержанный за стрельбу на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом, критиковал Белый дом за отказ от предоставления помощи Украине. Об пишет газета The New York Post со ссылкой на посты Аллена в соцсетях.В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемого в стрельбе задержали, он был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Один из агентов Секретной службы получил ранения. Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Его целью на мероприятии были чиновники администрации Трампа."Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысяче сообщениях. При этом его жалобы, по всей видимости, обострились, когда поддержка Украины со стороны США ослабела", – говорится в публикации.Также журналисты обратили внимание на пост мужчины, в котором он грубо высказался в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса за его слова об отказе от помощи Украине в апреле этого года.По данным СМИ, Аллен за свой счет организовал несколько благотворительных акций по сбору средств на нужды ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Стрелок на ужине у Трампа осуждал Белый дом за отказ помогать Украине

Стрелявший на ужине у Трампа был недоволен отказом США поддерживать Украину – СМИ

08:23 27.04.2026
 
Вид на Белый дом - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен, задержанный за стрельбу на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом, критиковал Белый дом за отказ от предоставления помощи Украине. Об пишет газета The New York Post со ссылкой на посты Аллена в соцсетях.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемого в стрельбе задержали, он был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Один из агентов Секретной службы получил ранения. Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Его целью на мероприятии были чиновники администрации Трампа.
"Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысяче сообщениях. При этом его жалобы, по всей видимости, обострились, когда поддержка Украины со стороны США ослабела", – говорится в публикации.
Также журналисты обратили внимание на пост мужчины, в котором он грубо высказался в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса за его слова об отказе от помощи Украине в апреле этого года.
По данным СМИ, Аллен за свой счет организовал несколько благотворительных акций по сбору средств на нужды ВСУ.
09:50Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году
09:37Крымский мост сейчас: обстановка и очереди
09:28Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара
09:17Отдых в Крыму на майские праздники: загрузка отелей и гостиниц растет
09:06В Севастополе из-за шторма закрыли морскую линию Радиогорка - Артбухта
08:58В Алуште и 19 селах будут дезинфицировать водопровод
08:46В России разработали комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА
08:31В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей
08:23Стрелок на ужине у Трампа осуждал Белый дом за отказ помогать Украине
08:13Какое жилье чаще покупают в Крыму в этом году и где
07:49На Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политолог
07:32Удары по Украине: в Одессе и других городах гремят взрывы
07:20Ветер остановил паром в Севастополе
07:02Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь
06:46В Крыму началась короткая рабочая неделя
06:24Иран предложил США формулу переговоров
06:02В Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги"
00:01Прощальный сюрприз апреля: погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 апреля
21:33Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день
Лента новостейМолния