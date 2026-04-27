Стрелок на ужине у Трампа осуждал Белый дом за отказ помогать Украине

31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен, задержанный за стрельбу на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом, критиковал Белый дом за отказ от

2026-04-27T08:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен, задержанный за стрельбу на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом, критиковал Белый дом за отказ от предоставления помощи Украине. Об пишет газета The New York Post со ссылкой на посты Аллена в соцсетях.В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемого в стрельбе задержали, он был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Один из агентов Секретной службы получил ранения. Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Его целью на мероприятии были чиновники администрации Трампа."Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысяче сообщениях. При этом его жалобы, по всей видимости, обострились, когда поддержка Украины со стороны США ослабела", – говорится в публикации.Также журналисты обратили внимание на пост мужчины, в котором он грубо высказался в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса за его слова об отказе от помощи Украине в апреле этого года.По данным СМИ, Аллен за свой счет организовал несколько благотворительных акций по сбору средств на нужды ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

