Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА
Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА
Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского БПЛА по территории транспортного цеха. Об этом сообщили на станции. РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T10:09
2026-04-27T11:05
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
обстрелы всу
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139525884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48bc307a3baf68322a750444a8ec5fa3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского БПЛА по территории транспортного цеха. Об этом сообщили на станции.В пресс-службе пообещали оказать близким погибшего всю необходимую помощь и поддержку, а также указали на недопустимость ударов по АЭС.7 апреля Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществлялось за счет дизель-генераторов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
заэс (запорожская атомная электростанция), новости, обстрелы всу, происшествия
Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА

Сотрудник Запорожской АЭС погиб при ударе украинского дрона по транспортному цеху

10:09 27.04.2026 (обновлено: 11:05 27.04.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского БПЛА по территории транспортного цеха. Об этом сообщили на станции.
"Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель. Это страшная и невосполнимая утрата", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пообещали оказать близким погибшего всю необходимую помощь и поддержку, а также указали на недопустимость ударов по АЭС.
"Сотрудники атомной отрасли не должны становиться целями. Любые атаки на Запорожскую АЭС - это угроза не только людям, но и безопасности в безопасности в целом. Удар по жизни и по будущему", - подчеркнули в пресс-службе.
7 апреля Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществлялось за счет дизель-генераторов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиОбстрелы ВСУПроисшествия
 
13:17В Севастополе подорожали некоторые овощи - в чем причина
13:05За перевозку 110 кг наркотиков на Шри-Ланке задержаны 22 монаха
12:55Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
12:39В ДТП в Крыму погиб один человек и 20 получили травмы
12:30РФ заявила протест Германии из-за встречи депутата Бундестага с Закаевым*
12:19Два человека погибли в Херсонской области после сброса БПЛА на жилой дом
12:01Фотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизмену
11:49В Севастополе из-за ночной атаки БПЛА вспыхнуло 5 пожаров
11:46На Крым надвигаются апрельские заморозки
11:38Отопительный сезон в Севастополе продлят до 1 мая
11:26В Керчи вынесли приговор экс- пограничнику Украины за призывы бить по Красной Площади
11:19Свыше 180 домов повреждены после массированной атаки ВСУ на Севастополь
11:14Очередь на Крымском мосту растет: обстановка и время ожидания
11:05Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту
10:49Миллионные аферы с жильем в Севастополе - вскрылись новые факты
10:37Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войска
10:17Названа причина лесного пожара в Симеизе - виновного ищут
10:11Ситуация непростая: Силуанов о бюджетах регионов РФ и общем дефиците
10:09Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА
09:58Пытались атаковать дронами нефтезавод: ФСБ уничтожила диверсантов Киева
Лента новостейМолния