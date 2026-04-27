Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА

Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского БПЛА по территории транспортного цеха. Об этом сообщили на станции.

2026-04-27T10:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского БПЛА по территории транспортного цеха. Об этом сообщили на станции.В пресс-службе пообещали оказать близким погибшего всю необходимую помощь и поддержку, а также указали на недопустимость ударов по АЭС.7 апреля Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществлялось за счет дизель-генераторов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

