Словакия оспорит в суде запрет ЕС на импорт российского газа - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Словакия оспорит в суде запрет ЕС на импорт российского газа
Словакия на минувшей неделе подала жалобу в суд Евросоюза против запрета на импорт российского газа, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство ČTK. РИА Новости Крым, 27.04.2026
22:42 27.04.2026
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Словакия на минувшей неделе подала жалобу в суд Евросоюза против запрета на импорт российского газа, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство ČTK.
Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.
"Словакия на прошлой неделе подала ранее анонсированный иск против решения Европейского союза постепенно прекратить импорт российского газа", – сообщило агентство со ссылкой на минюст Словакии.
Отмечается, что министр юстиции Словакии Борис Суско в середине апреля заявлял, что республика не согласна с принятием запрета, который, по его мнению, должен был приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством.
Ранее президент России Владимир Путин допустил досрочное прекращение поставок российского газа в ЕС. Он напомнил, что ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, планируют сами страны ЕС и рассматривают дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета в 2027 году.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
США продлили снятие санкций с российской нефти
 
23:07Последствия атаки ВСУ на Севастополь и заморозки в Крыму: главное за день
22:54Ситуация напряженная: что Иран ждет от России и чем она поможет
22:42Словакия оспорит в суде запрет ЕС на импорт российского газа
22:27Над Крымом и еще двумя российскими регионами сбили 30 беспилотников
22:21В Севастополе отразили атаку ВСУ – губернатор рассказал о последствиях
22:03Воздушную тревогу в Севастополе отменили
22:03На подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности
21:52Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды
21:38Милютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премии
21:22Под Ялтой перекроют движение из-за марафона – дата и участки
21:07Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
20:54В одном из сел Крыма сгорели гараж и иномарка
20:37ВСУ продолжают атаковать Севастополь – количество сбитых целей растет
20:2431 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе
20:11Сколько пляжей в Крыму будут принимать туристов в сезон-2026
19:55В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"
19:37Севастополь отбивает удар ВСУ
19:27В Севастополе сирены – объявлена воздушная тревога
19:08Поезд в Крым возобновляет движение с Павелецкого вокзала Москвы
18:57"Не смотрите в прошлое": Запад должен призвать украинцев забыть о Крыме
Лента новостейМолния