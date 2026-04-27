https://crimea.ria.ru/20260427/slovakiya-osporit-v-sude-zapret-es-na-import-rossiyskogo-gaza-1155556457.html

Словакия оспорит в суде запрет ЕС на импорт российского газа

Словакия на минувшей неделе подала жалобу в суд Евросоюза против запрета на импорт российского газа, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство ČTK. РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T22:42

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155556912_0:83:3071:1810_1920x0_80_0_0_65fc4f1dde5ffa47b52156455459fbf4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Словакия на минувшей неделе подала жалобу в суд Евросоюза против запрета на импорт российского газа, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство ČTK.Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.Отмечается, что министр юстиции Словакии Борис Суско в середине апреля заявлял, что республика не согласна с принятием запрета, который, по его мнению, должен был приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством.Ранее президент России Владимир Путин допустил досрочное прекращение поставок российского газа в ЕС. Он напомнил, что ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, планируют сами страны ЕС и рассматривают дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета в 2027 году.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

