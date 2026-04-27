Сколько пляжей в Крыму будут принимать туристов в сезон-2026 - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Сколько пляжей в Крыму будут принимать туристов в сезон-2026
В Крыму более 360 пляжей будут принимать гостей с 1 июня – минкурортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Более 360 пляжных территорий в Крыму будут готовы принимать гостей с 1 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
По словам Ганзия, вопросу готовности пляжей к лету в Крыму в министерстве традиционно уделяют большое внимание, он стоит на контроле у главы республики, и в 2026 году в этом направлении "работа началась как никогда рано".
"Сейчас все наши курортные региона, прибрежные, готовят свою пляжную инфраструктуру, я проехал более половины... Работа началась раньше. И в этом году мы действительно увеличиваем количество пляжных территорий. Их будет уже более 360", – сказал Ганзий.
По его словам, до 1 мая операторы пляжных территорий должны завершить первый этап работ по подготовке всей необходимой для высокого турсезона инфраструктуры. Сюда входит подготовка спасательных вышек и туалетов, обеспечение водоснабжения и водоотведения, покраска конструкций и ряд других мероприятий.

"И второй блок – это непосредственно полная готовность пляжных территорий, когда матросы-спасатели обучены и находятся здесь, подготовлены медицинские пункты, установлены шезлонги, теневые навесы, подведена вода. Поэтому полная готовность пляжных территорий к приему гостей – до 1 июня 2026 года", – сказал Ганзий.

Информация обо всех пляжах Крыма, в том числе пляжных территориях для людей с ограниченными возможностями здоровья, разместят на туристическом портале Республики Крым, заключил он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроны
Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники
В Анапе обновляют песок на пляжах
 
21:22Под Ялтой перекроют движение из-за марафона – дата и участки
21:07Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
20:54В одном из сел Крыма сгорели гараж и иномарка
20:37ВСУ продолжают атаковать Севастополь – количество сбитых целей растет
20:2431 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе
20:11Сколько пляжей в Крыму будут принимать туристов в сезон-2026
19:55В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"
19:37Севастополь отбивает удар ВСУ
19:27В Севастополе сирены – объявлена воздушная тревога
19:08Поезд в Крым возобновляет движение с Павелецкого вокзала Москвы
18:57"Не смотрите в прошлое": Запад должен призвать украинцев забыть о Крыме
18:47В Севастополе закрыли рейд
18:31Серия землетрясений произошла в Турции
18:10В Севастополе ребенок-инвалид получил медпомощь через прокуратуру
17:56Мерц посоветовал Зеленскому провести референдум о территориальных уступках
17:38Украина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши
17:22Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа
17:02Часть Алушты обесточена – когда дадут свет
16:48Россия продолжит стратегические отношения с Ираном – Путин
16:26Когда в Крыму полностью перейдут на "безнал" в транспорте
Лента новостейМолния