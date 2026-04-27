Сколько пляжей в Крыму будут принимать туристов в сезон-2026
Более 360 пляжных территорий в Крыму будут готовы принимать гостей с 1 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T20:11
крым, новости крыма, пляжи крыма, сергей ганзий, минкурортов крыма, отдых в крыму, крым курортный
В Крыму более 360 пляжей будут принимать гостей с 1 июня – минкурортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым
. Более 360 пляжных территорий в Крыму будут готовы принимать гостей с 1 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
По словам Ганзия, вопросу готовности пляжей к лету в Крыму в министерстве традиционно уделяют большое внимание, он стоит на контроле у главы республики, и в 2026 году в этом направлении "работа началась как никогда рано".
"Сейчас все наши курортные региона, прибрежные, готовят свою пляжную инфраструктуру, я проехал более половины... Работа началась раньше. И в этом году мы действительно увеличиваем количество пляжных территорий. Их будет уже более 360", – сказал Ганзий.
По его словам, до 1 мая операторы пляжных территорий должны завершить первый этап работ по подготовке всей необходимой для высокого турсезона инфраструктуры. Сюда входит подготовка спасательных вышек и туалетов, обеспечение водоснабжения и водоотведения, покраска конструкций и ряд других мероприятий.
"И второй блок – это непосредственно полная готовность пляжных территорий, когда матросы-спасатели обучены и находятся здесь, подготовлены медицинские пункты, установлены шезлонги, теневые навесы, подведена вода. Поэтому полная готовность пляжных территорий к приему гостей – до 1 июня 2026 года", – сказал Ганзий.
Информация обо всех пляжах Крыма, в том числе пляжных территориях для людей с ограниченными возможностями здоровья, разместят на туристическом портале Республики Крым, заключил он.
