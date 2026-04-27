Ситуация непростая: Силуанов о бюджетах регионов РФ и общем дефиците

Ситуация непростая: Силуанов о бюджетах регионов РФ и общем дефиците - РИА Новости Крым, 27.04.2026

Ситуация непростая: Силуанов о бюджетах регионов РФ и общем дефиците

В России сформировалась непростая ситуация с региональными бюджетами, их общий дефицит составил 1,5 триллиона рублей. Такое заявление на заседании президиума... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T10:11

2026-04-27T10:11

2026-04-27T10:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В России сформировалась непростая ситуация с региональными бюджетами, их общий дефицит составил 1,5 триллиона рублей. Такое заявление на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ сделал министр финансов страны Антон Силуанов.Кроме того, объем госдолга регионов насчитывает триллионы рублей."Мы видим, что объем госдолга субъектов составил примерно 3,5 триллиона рублей", - уточнил Силуанов в своем заявлении.При этом, если говорить о планах региональных бюджетов на текущий год, то объем дефицита составляет чуть более 1,9 триллиона рублей, добавил он, подытожив, что примерно о такой сумме шла речь и в прошлом году.Также министр финансов страны заявил о запуске нового вида казначейского кредита, который будут выдавать субъектам для покрытия кассовых разрывов в течение месяца."В текущем году предлагаем субъектам Российской Федерации вводить новый инструмент, такой казначейский кредит под потребности, то есть это казначейская кредитная линия, которая будет предоставляться субъектам Российской Федерации, чтобы они могли покрывать кассовые разрывы в течение месяца", – рассказал он.Ранее в эфире радио РБК министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что 2026 году в России ожидается более активный экономический рост.

россия

антон силуанов, экономика, россия, финансы, новости, бюджет