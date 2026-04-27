Ситуация непростая: Силуанов о бюджетах регионов РФ и общем дефиците
Ситуация непростая: Силуанов о бюджетах регионов РФ и общем дефиците
2026-04-27T10:11
Ситуация непростая: Силуанов о бюджетах регионов РФ и общем дефиците

Силуанов рассказал о дефиците региональных бюджетов и их госдолге в 3,5 триллиона рублей

10:11 27.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В России сформировалась непростая ситуация с региональными бюджетами, их общий дефицит составил 1,5 триллиона рублей. Такое заявление на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ сделал министр финансов страны Антон Силуанов.
"Хотел бы несколько слов сказать о ситуации с бюджетами регионов. Она непростая, мы все это знаем. И в прошлом году дефицит вырос значительно, где-то с 200-300 миллиардов рублей для обычных дефицитов консолидированных бюджетов субъектов (РФ- ред.) до 1,5 триллионов", - сказал он в ходе заседания.
Кроме того, объем госдолга регионов насчитывает триллионы рублей.
"Мы видим, что объем госдолга субъектов составил примерно 3,5 триллиона рублей", - уточнил Силуанов в своем заявлении.
При этом, если говорить о планах региональных бюджетов на текущий год, то объем дефицита составляет чуть более 1,9 триллиона рублей, добавил он, подытожив, что примерно о такой сумме шла речь и в прошлом году.
Также министр финансов страны заявил о запуске нового вида казначейского кредита, который будут выдавать субъектам для покрытия кассовых разрывов в течение месяца.
"В текущем году предлагаем субъектам Российской Федерации вводить новый инструмент, такой казначейский кредит под потребности, то есть это казначейская кредитная линия, которая будет предоставляться субъектам Российской Федерации, чтобы они могли покрывать кассовые разрывы в течение месяца", – рассказал он.
Ранее в эфире радио РБК министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что 2026 году в России ожидается более активный экономический рост.
