Рейтинг@Mail.ru
Ситуация напряженная: что Иран ждет от России и чем она поможет - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/situatsiya-napryazhennaya-chto-iran-zhdet-ot-rossii-i-chem-ona-pomozhet-1155547765.html
Ситуация напряженная: что Иран ждет от России и чем она поможет
Ситуация напряженная: что Иран ждет от России и чем она поможет
2026-04-27T22:54
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
мнения
евгений михайлов
ближний восток
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155560455_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_5bd5d8225dcbad9711279d6e64181d36.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155560455_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_18bb0d15ad88edd2e31b6b0a8477b721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Россия окажет поддержку Ирану не в ущерб собственным интересам – военный эксперт

22:54 27.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Москва будет оказывать разного рода поддержку Тегерану в условиях его конфликта с Израилем и США на Ближнем Востоке, но не в ущерб собственным интересам, воевать за Иран Россия не будет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
Ранее 27 апреля в Санкт-Петербург прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По словам Михайлова, после того как Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США, а после передал Вашингтону через посредников свою трехэтапную формулу переговоров, в этом визите в Россию представителя исламской республики нет ничего удивительного.
"Дело в том, что Иран продвигает повестку, чтобы Китай и Российская Федерация являлись определенными гарантами переговорного процесса с Соединенными Штатами Америки. И ни Китай, ни Россия от этого не отказываются. На этом фоне Аракчи и поехал в Петербург. Он должен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным, я думаю, прежде всего как Россия может поддержать Иран в столь непростое время", – сказал эксперт.
Россия и Иран союзники по многим направлениям и это уже не секрет, и Российская Федерация окажет Тегерану разного рода помощь – дипломатическую, гуманитарную и иную, выразил мнение гость эфира.
"Может быть, какими-то дополнительными данными, – добавил Михайлов. – Но Россия не будет рисковать в ущерб собственным интересам, учитывая, что мы сейчас находимся в состоянии войны практически с блоком НАТО через Украину. Пока мы заняты на направлении специальной военной операции, более глобально куда-то втягиваться мы не будем. Помогать можем. Но за Иран воевать никто не будет", – считает собеседник.
Эксперт отметил, что связано это в том числе и с тем, что ранее Россия предлагала Ирану заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и Тегеран подписал его с определенными оговорками. "И вот мы в рамках этих оговорок и действуем. У нас стратегический партнер сейчас только один – это КНДР. Ну и Беларусь – это естественно", – добавил военный эксперт.
По мнению Михайлова, то, что на Ближнем Востоке сейчас "особо ничего не гремит", – это временный фактор. Переговоры Ирана и США будут длиться, но даже если о чем-то стороны договорятся, мира в регионе не будет в ближайшее десятилетие, как минимум, уверен политолог.
"Даже если американцы как-то попытаются что-то сглаживать – есть Израиль. Пока существует Израиль именно в том формате и с той политикой, которую он проводит, мира на Ближнем Востоке не будет. Ненависть к тому, что делает Израиль, только накапливается, и не только у экстремистов – у населения Ближнего Востока. Это подкрепляет ряды различных группировок, которые будут сражаться за свободу... до конца", – прокомментировал эксперт.
И ни Израилю, ни Соединенным Штатам Америки не поздоровится, если объединятся шиитский пояс государств – регион полыхнет, считает Михайлов.

"Иран в свою защиту "размотает" все страны Персидского залива, у него есть такая возможность. Не случайно он недавно сделал такой посыл, что имеет и возможности перерезать пару оптоволоконных кабелей, которые проходят по дну залива", – напомнил политолог.

Такого рода действия станут не менее сильным ударом, чем атаки на нефтяные вышки, поскольку интернета там не будет во всем регионе, полностью перекроется банковская система и другие, что ударит и по международной торговле в том числе, добавил эксперт.
"То есть ситуация непростая, и она надолго. И нам нужно научиться жить в ней, и главное – отстаивать интересы собственной страны", – подытожил гость эфира.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ИранОбострение между Ираном и СШАОбострение между Израилем и ИраномМненияЕвгений МихайловБлижний ВостокВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Последствия атаки ВСУ на Севастополь и заморозки в Крыму: главное за день
22:54Ситуация напряженная: что Иран ждет от России и чем она поможет
22:42Словакия оспорит в суде запрет ЕС на импорт российского газа
22:27Над Крымом и еще двумя российскими регионами сбили 30 беспилотников
22:21В Севастополе отразили атаку ВСУ – губернатор рассказал о последствиях
22:03Воздушную тревогу в Севастополе отменили
22:03На подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности
21:52Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды
21:38Милютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премии
21:22Под Ялтой перекроют движение из-за марафона – дата и участки
21:07Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
20:54В одном из сел Крыма сгорели гараж и иномарка
20:37ВСУ продолжают атаковать Севастополь – количество сбитых целей растет
20:2431 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе
20:11Сколько пляжей в Крыму будут принимать туристов в сезон-2026
19:55В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"
19:37Севастополь отбивает удар ВСУ
19:27В Севастополе сирены – объявлена воздушная тревога
19:08Поезд в Крым возобновляет движение с Павелецкого вокзала Москвы
18:57"Не смотрите в прошлое": Запад должен призвать украинцев забыть о Крыме
Лента новостейМолния