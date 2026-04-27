Ситуация напряженная: что Иран ждет от России и чем она поможет

Ситуация напряженная: что Иран ждет от России и чем она поможет - РИА Новости Крым, 27.04.2026

Москва будет оказывать разного рода поддержку Тегерану в условиях его конфликта с Израилем и США на Ближнем Востоке, но не в ущерб собственным интересам,... РИА Новости Крым, 27.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Москва будет оказывать разного рода поддержку Тегерану в условиях его конфликта с Израилем и США на Ближнем Востоке, но не в ущерб собственным интересам, воевать за Иран Россия не будет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.Ранее 27 апреля в Санкт-Петербург прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи.По словам Михайлова, после того как Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США, а после передал Вашингтону через посредников свою трехэтапную формулу переговоров, в этом визите в Россию представителя исламской республики нет ничего удивительного."Дело в том, что Иран продвигает повестку, чтобы Китай и Российская Федерация являлись определенными гарантами переговорного процесса с Соединенными Штатами Америки. И ни Китай, ни Россия от этого не отказываются. На этом фоне Аракчи и поехал в Петербург. Он должен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным, я думаю, прежде всего как Россия может поддержать Иран в столь непростое время", – сказал эксперт.Россия и Иран союзники по многим направлениям и это уже не секрет, и Российская Федерация окажет Тегерану разного рода помощь – дипломатическую, гуманитарную и иную, выразил мнение гость эфира.Эксперт отметил, что связано это в том числе и с тем, что ранее Россия предлагала Ирану заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и Тегеран подписал его с определенными оговорками. "И вот мы в рамках этих оговорок и действуем. У нас стратегический партнер сейчас только один – это КНДР. Ну и Беларусь – это естественно", – добавил военный эксперт.Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудятПо мнению Михайлова, то, что на Ближнем Востоке сейчас "особо ничего не гремит", – это временный фактор. Переговоры Ирана и США будут длиться, но даже если о чем-то стороны договорятся, мира в регионе не будет в ближайшее десятилетие, как минимум, уверен политолог."Даже если американцы как-то попытаются что-то сглаживать – есть Израиль. Пока существует Израиль именно в том формате и с той политикой, которую он проводит, мира на Ближнем Востоке не будет. Ненависть к тому, что делает Израиль, только накапливается, и не только у экстремистов – у населения Ближнего Востока. Это подкрепляет ряды различных группировок, которые будут сражаться за свободу... до конца", – прокомментировал эксперт.И ни Израилю, ни Соединенным Штатам Америки не поздоровится, если объединятся шиитский пояс государств – регион полыхнет, считает Михайлов.Такого рода действия станут не менее сильным ударом, чем атаки на нефтяные вышки, поскольку интернета там не будет во всем регионе, полностью перекроется банковская система и другие, что ударит и по международной торговле в том числе, добавил эксперт."То есть ситуация непростая, и она надолго. И нам нужно научиться жить в ней, и главное – отстаивать интересы собственной страны", – подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран сделал исключение для России во взимании пошлин за проход через ОрмузЧем закончится конфликт США и ИранаСША готовы свернуть операцию против Ирана - условие

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

