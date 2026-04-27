https://crimea.ria.ru/20260427/sezon-kleschey-v-krymu-operativnaya-obstanovka-na-poluostrove-1155548812.html
Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
Число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогоднего уровня и не превышает среднемноголетние показатели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T21:07
клещи
роспотребнадзор
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490292_0:182:3317:2048_1920x0_80_0_0_84ba700c0972d7d71266733101e9db8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогоднего уровня и не превышает среднемноголетние показатели. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю.Клещи наиболее активны в мае-июне и августе-сентябре. Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы были зарегистрированы уже в январе. По данным ведомства, большая часть укусов происходит во время посещения леса, парков и скверов.Отмечается, что заболевание "клещевыми" инфекциями можно предупредить с помощью специфической профилактики и серопрофилактики. Вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в течение всего года с условием, что в период эпидемического сезона в течение двух недель после прививки следует воздержаться от посещения природного очага.Ранее сообщалось, что в Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом.Более шести тысяч россиян в Крыму, на Кубани и в других регионах РФ обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490292_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_a1c8edeb3a6ca9d32f635286ca3fec51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму и Севастополе зарегистрировано семь случаев "клещевой" инфекции
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогоднего уровня и не превышает среднемноголетние показатели. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю.
"Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года ниже прошлогодней и не превышает среднемноголетние показатели. С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 7 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2025 году на это время зафиксировано 3 случая", – сказано в сообщении РПН.
Клещи наиболее активны в мае-июне и августе-сентябре. Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы были зарегистрированы уже в январе. По данным ведомства, большая часть укусов происходит во время посещения леса, парков и скверов.
Отмечается, что заболевание "клещевыми" инфекциями можно предупредить с помощью специфической профилактики и серопрофилактики. Вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в течение всего года с условием, что в период эпидемического сезона в течение двух недель после прививки следует воздержаться от посещения природного очага.
"С начала года результаты исследования клещей, снятых с людей, на вирусофорность свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 4,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 2,3%, моноцитарным эрлихиозом – 1,1%", – добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что в Крыму уменьшилось
число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом.
Более шести тысяч россиян в Крыму, на Кубани и в других регионах РФ обратились
в медицинские организации в связи с укусами клещей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
