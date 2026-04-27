Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове

Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове - РИА Новости Крым, 27.04.2026

Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове

Число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогоднего уровня и не превышает среднемноголетние показатели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T21:07

2026-04-27T21:07

2026-04-27T21:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогоднего уровня и не превышает среднемноголетние показатели. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю.Клещи наиболее активны в мае-июне и августе-сентябре. Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы были зарегистрированы уже в январе. По данным ведомства, большая часть укусов происходит во время посещения леса, парков и скверов.Отмечается, что заболевание "клещевыми" инфекциями можно предупредить с помощью специфической профилактики и серопрофилактики. Вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в течение всего года с условием, что в период эпидемического сезона в течение двух недель после прививки следует воздержаться от посещения природного очага.Ранее сообщалось, что в Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом.Более шести тысяч россиян в Крыму, на Кубани и в других регионах РФ обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, роспотребнадзор, новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе