Севастополь отбивает удар ВСУ
В Севастополе военные вновь отражают атаку ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбиты три беспилотника в районе Омеги и мыса Херсонес. РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T19:37
2026-04-27T19:45
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные вновь отражают атаку ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбиты три беспилотника в районе Омеги и мыса Херсонес.Он обратился к горожанам и гостям города с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев призвал людей пройти в укрытия. Морской транспорт приостановил движение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
19:37 27.04.2026 (обновлено: 19:45 27.04.2026)