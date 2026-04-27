РФ заявила протест Германии из-за встречи депутата Бундестага с Закаевым*

2026-04-27T12:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. МИД России вызвал посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа и выразила ему решительный протест из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем запрещенной в РФ террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия"* Ахмедом Закаевым**. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства."Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве при содействии режима Зеленского встречей депутата бундестага, члена парламентского комитета по международным делам от правящей партии Христианско-демократический союз Р.Кизеветтера с руководителем запрещенной в России террористической организации "Чеченская республика Ичкерия"* А.Закаевым**, который находится в международном розыске", - заявили в МИД России."В Москве расценивают данную встречу депутата парламента ФРГ с отъявленными преступниками как неоспоримое доказательство нацеленности германских властей на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для национальной безопасности России, в том числе через взаимодействие с террористическими структурами под эгидой киевского преступного режима", - подчеркнули в МИД.Российская сторона предупредила Германию о пагубности для нее подобного рода действий и должном отпоре, который Берлин неотвратимо получит в ответ на враждебные по отношению к России шаги.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

