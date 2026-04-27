Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь
Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь
Судьба Украины была предрешена с самого начала ее становления как отдельного государства после распада СССР, а глава киевского режима Владимир Зеленский этот... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T07:02
2026-04-27T07:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Судьба Украины была предрешена с самого начала ее становления как отдельного государства после распада СССР, а глава киевского режима Владимир Зеленский этот процесс сильно ускорил. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник, напомнив, что нынешний "лидер" украинской власти давно предрек трагическую судьбу своей страны в шутку и сделал все, чтобы так и случилось."Бардачок" для народаПо словам Олейника, на вопрос о том, что ждет Украину, Зеленский дал ответ давно, причем шутя, а в последствии приложил руку к тому, чтобы этот прогноз сбылся.Процесс развала Украины, по мнению политолога, начался уже довольно давно – с момента создания ее как "независимого" государства после распада Советского Союза.Зеленский же, по словам Олейника, ускорил приближение конца Украины, которая изначально формировалась не как отдельная страна, а как полигон Запада и его частная военная компания для войны с Россией."Постепенно шли к этому. И этот процесс ускорил Зеленский. Ведь почему его избрали (президентом – ред.)? Потому что он обещал мир, и люди как-то поверили, в отличие от Петра Порошенко (5-й президент Украины – ред.), который в преддверии выборов вводил военное положение... А сегодня украинцы с кровью, так сказать, понимают, что произошло. Это трагедия. Он сделал все наоборот", – сказал Олейник.Теперь на Украине не существует ничего, что имело бы отношение к понятию государственности. А есть незаконный, "просроченный" президент, незаконные правительство и парламент и полное внешнее управление, добавил он. И это полностью устраивает Запад, подчеркнул Олейник."И сегодня он (Зеленский – ред.) не думает ни о каких выборах – он сам не уйдет. Тем более не задумывается он о подписании мира", – сказал Олейник.Чужих детей им не жалкоИ это трагедия для украинского народа, добавил он. Потому что за одобренные ЕС для 90 млрд евро для Киева будут отваливать оставшихся мужчин по всей Украине, одновременно "выгребая" из Европы тех, кто бежал, добавил Олейник. "Потому что это деньги не на жизнь, а на смерть", – подчеркнул он."Мерц (Фридрих, федеральный канцлер Германии – ред.) уже сказал, что немцы готовы вместе с украинскими спецслужбами, используя опыт ТЦК, вылавливать украинцев. И Зеленский это подтвердил. За ними придут и отправят туда. И в данном отношении необходимо украинцам понимать, что эти деньги "гробовые", как говорят в народе. Потому что из 90 миллиардов – а это на два года – 60 на войну. Это основное. И только 30 – на какую-то социальную поддержку и дыры закрыть в бюджете", – сказал Олейник.Сегодня речь идет уже о том, чтобы воевать шли совсем молодые украинские мужчины и даже женщины, и все это происходит потому, что украинская власть во главе с Зеленским готовы воевать за Европу "до последнего чужого ребенка" – своих детей они спрятали, подчеркнул Олейник."А чужих детей они не жалеют. И европейцы включились – в Украине они видят мобилизационный ресурс. Зона боевых действий – это Украина. А тыл переместился в сторону Европы, где совместные предприятия по изготовлению БПЛА и другого вооружения для продолжения войны. И Зеленский свою роль выполняет прекрасно. Это рафинированный негодяй. И им (Западу – ред.) его не надо менять или подталкивать – надо иногда придерживать", – прокомментировал эксперт.Он подчеркнул при этом, что Россия не воюет с украинским народом, но продолжит наступать, так как главная цель – прийти в логово к нацистскому врагу, как это было в годы Великой Отечественной, и освободить людей на своих территориях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Файлы Зеленского" потрясут мир: что готовит РФ и спешит сделать Европа У Зеленского хотят "запереть" в стране молодежь от 18 лет Украинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко
Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь

Зеленский предрек трагическую судьбу Украины в выступлении "95 квартала"

07:02 27.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Судьба Украины была предрешена с самого начала ее становления как отдельного государства после распада СССР, а глава киевского режима Владимир Зеленский этот процесс сильно ускорил. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник, напомнив, что нынешний "лидер" украинской власти давно предрек трагическую судьбу своей страны в шутку и сделал все, чтобы так и случилось.

"Бардачок" для народа

По словам Олейника, на вопрос о том, что ждет Украину, Зеленский дал ответ давно, причем шутя, а в последствии приложил руку к тому, чтобы этот прогноз сбылся.
"Он дал ответ, когда выступал в рамках "95-го квартала". Вынес тогда велосипед "Украина" – побитый, полностью уничтоженный, – и сказал: "Вот возвращаю вам Украину". На запчасти. "А бардачок", ящичек для инструментов, – это для народа", – напомнил Олейник злую шутку Зеленского с двойным смыслом в его бытность комиком.
Процесс развала Украины, по мнению политолога, начался уже довольно давно – с момента создания ее как "независимого" государства после распада Советского Союза.
Зеленский же, по словам Олейника, ускорил приближение конца Украины, которая изначально формировалась не как отдельная страна, а как полигон Запада и его частная военная компания для войны с Россией.
"Постепенно шли к этому. И этот процесс ускорил Зеленский. Ведь почему его избрали (президентом – ред.)? Потому что он обещал мир, и люди как-то поверили, в отличие от Петра Порошенко (5-й президент Украины – ред.), который в преддверии выборов вводил военное положение... А сегодня украинцы с кровью, так сказать, понимают, что произошло. Это трагедия. Он сделал все наоборот", – сказал Олейник.
Теперь на Украине не существует ничего, что имело бы отношение к понятию государственности. А есть незаконный, "просроченный" президент, незаконные правительство и парламент и полное внешнее управление, добавил он. И это полностью устраивает Запад, подчеркнул Олейник.
"И сегодня он (Зеленский – ред.) не думает ни о каких выборах – он сам не уйдет. Тем более не задумывается он о подписании мира", – сказал Олейник.

Чужих детей им не жалко

И это трагедия для украинского народа, добавил он. Потому что за одобренные ЕС для 90 млрд евро для Киева будут отваливать оставшихся мужчин по всей Украине, одновременно "выгребая" из Европы тех, кто бежал, добавил Олейник. "Потому что это деньги не на жизнь, а на смерть", – подчеркнул он.
"Мерц (Фридрих, федеральный канцлер Германии – ред.) уже сказал, что немцы готовы вместе с украинскими спецслужбами, используя опыт ТЦК, вылавливать украинцев. И Зеленский это подтвердил. За ними придут и отправят туда. И в данном отношении необходимо украинцам понимать, что эти деньги "гробовые", как говорят в народе. Потому что из 90 миллиардов – а это на два года – 60 на войну. Это основное. И только 30 – на какую-то социальную поддержку и дыры закрыть в бюджете", – сказал Олейник.
Сегодня речь идет уже о том, чтобы воевать шли совсем молодые украинские мужчины и даже женщины, и все это происходит потому, что украинская власть во главе с Зеленским готовы воевать за Европу "до последнего чужого ребенка" – своих детей они спрятали, подчеркнул Олейник.
"А чужих детей они не жалеют. И европейцы включились – в Украине они видят мобилизационный ресурс. Зона боевых действий – это Украина. А тыл переместился в сторону Европы, где совместные предприятия по изготовлению БПЛА и другого вооружения для продолжения войны. И Зеленский свою роль выполняет прекрасно. Это рафинированный негодяй. И им (Западу – ред.) его не надо менять или подталкивать – надо иногда придерживать", – прокомментировал эксперт.
Он подчеркнул при этом, что Россия не воюет с украинским народом, но продолжит наступать, так как главная цель – прийти в логово к нацистскому врагу, как это было в годы Великой Отечественной, и освободить людей на своих территориях.
