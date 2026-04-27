Пытались атаковать дронами нефтезавод: ФСБ уничтожила диверсантов Киева
В Ухте Республики Коми уничтожены двое диверсантов, которые по заданию украинских спецслужб пытались совершить атаку дронами на нефтяное предприятие. Об этом... РИА Новости Крым, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Ухте Республики Коми уничтожены двое диверсантов, которые по заданию украинских спецслужб пытались совершить атаку дронами на нефтяное предприятие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленники установили контакты с украинскими спецслужбами и передавали противнику сведения в отношении региональных нефтеперерабатывающих предприятий, а также данные о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, принимающих участие в специальной военной операции.Действуя по указанию кураторов, диверсанты изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности региона.На месте происшествия изъяты два беспилотника с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, и два пистолета Макарова.
ФСБ уничтожила двух диверсантов при попытке атаковать дронами нефтезавод в Коми
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Ухте Республики Коми уничтожены двое диверсантов, которые по заданию украинских спецслужб пытались совершить атаку дронами на нефтяное предприятие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности в Ухте Республики Коми предотвращена диверсия, планировавшаяся двумя гражданами России по заданию спецслужб Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники установили контакты с украинскими спецслужбами и передавали противнику сведения в отношении региональных нефтеперерабатывающих предприятий, а также данные о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, принимающих участие в специальной военной операции.
Действуя по указанию кураторов, диверсанты изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности региона.
"При попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - отметили в ФСБ.
На месте происшествия изъяты два беспилотника с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, и два пистолета Макарова.
