Пытались атаковать дронами нефтезавод: ФСБ уничтожила диверсантов Киева

2026-04-27T09:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Ухте Республики Коми уничтожены двое диверсантов, которые по заданию украинских спецслужб пытались совершить атаку дронами на нефтяное предприятие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленники установили контакты с украинскими спецслужбами и передавали противнику сведения в отношении региональных нефтеперерабатывающих предприятий, а также данные о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, принимающих участие в специальной военной операции.Действуя по указанию кураторов, диверсанты изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности региона.На месте происшествия изъяты два беспилотника с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, и два пистолета Макарова.

