https://crimea.ria.ru/20260427/proschalnyy-syurpriz-aprelya-pogoda-v-krymu-na-ponedelnik-1155511613.html

Прощальный сюрприз апреля: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 27.04.2026

В понедельник погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта. Ночью местами дождь, в горах со снегом, гроза; днем осадки постепенно...

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155476659_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_300d47f6dc0dc6b6e5fe750d168db48e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта. Ночью местами дождь, в горах со снегом, гроза; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11…+13.В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой, ночью столбики термометров покажут от +3 до +8, днем +11...14.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

