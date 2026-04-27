Прощальный сюрприз апреля: погода в Крыму на понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта. Ночью местами дождь, в горах со снегом, гроза; днем осадки постепенно...
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта. Ночью местами дождь, в горах со снегом, гроза; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, местами 20-25 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, в горах -3…+2; днем +9…+14, в горах +3…+8", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11…+13.
В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой, ночью столбики термометров покажут от +3 до +8, днем +11...14.
