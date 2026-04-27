Прощальный сюрприз апреля: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Прощальный сюрприз апреля: погода в Крыму на понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта. Ночью местами дождь, в горах со снегом, гроза; днем осадки постепенно... РИА Новости Крым, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться прохождением холодного фронта. Ночью местами дождь, в горах со снегом, гроза; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, местами 20-25 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, в горах -3…+2; днем +9…+14, в горах +3…+8", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11…+13.
В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой, ночью столбики термометров покажут от +3 до +8, днем +11...14.
Шторм
Вчера, 15:48
Гроза и сильный ветер: на Севастополь надвигается непогода
 
ПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияЕвпаторияСудак
 
00:01Прощальный сюрприз апреля: погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 апреля
21:33Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день
21:03Названо самое редкое слово из двух букв
20:45В МЧС Крыма рассказали может ли женщина стать пожарным
20:33Настрой высокой волны: Крымский камерный оркестр готовит новую программу
20:12Горело в Бахчисарае и Симеизе: два лесных пожара потушили в Крыму
19:47Интригующее завершение апреля: какая погода ждет Крым
19:19Трассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету
18:45Бойцы СВО из новых регионов посещают святыни Крыма и Севастополя
18:05Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППК
17:55Фильмы про Чернобыль не смотрел: ликвидатор о службе в зоне АЭС
17:20Крымский мост сейчас: обстановка на 17 часов
17:16Минобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничестве
16:38Один мирный житель погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
16:18Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море
15:48Гроза и сильный ветер: на Севастополь надвигается непогода
15:03Крымский мост сейчас: обстановка на 15 часов
14:55В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
14:32Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии
Лента новостейМолния