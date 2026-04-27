Последствия атаки ВСУ на Севастополь и заморозки в Крыму: главное за день
Власти Севастополя рассказали о последствиях массированной атаки ВСУ. Визит в Россию главы МИД Ирана. Киевский режим продолжает атаковать мирные регионы России. РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T23:07
2026-04-27T23:14
Последствия массированной атаки ВСУ на Севастополь и заморозки в Крыму – главное за день

23:07 27.04.2026 (обновлено: 23:14 27.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Власти Севастополя рассказали о последствиях массированной атаки ВСУ. Визит в Россию главы МИД Ирана. Киевский режим продолжает атаковать мирные регионы России. На Украине готовится план по свержению главы киевского режима Владимира Зеленского. Президент РФ Владимир Путин сменил главу Россотрудничества. В Крым возвращаются заморозки. В России начинающаяся рабочая неделя будет сокращенной. В Севастополе решено продлить отопительный сезон. Армия России продолжает освобождать новые населенные пункты в зоне СВО.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Последствия атаки на Севастополь

Вследствие воскресной массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь зафиксированы повреждения в 107 многоквартирных домах и 79 частных. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Кроме того, в городе вспыхнули пять пожаров, все они были оперативно потушены, поврежден обелиск "Городу-Герою Севастополю". Четверо пострадавших находятся в больнице под наблюдением врачей.
В понедельник военные также отражали атаку украинских боевиков на город-герой. Были сбиты 14 беспилотников.
Российско-иранские отношения

Российская Федерация намерена продолжать стратегические отношения с Ираном. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой иранского МИД Аббасом Аракчи, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург. Российский лидер подчеркнул, что Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее. Аракчи поблагодарил Москву за поддержку Тегерана и высоко оценил отношения двух стран и отметил, что они будут укрепляться.
Новые террористические удары ВСУ

Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского БПЛА по территории транспортного цеха. Об этом сообщили на станции. В пресс-службе пообещали оказать близким погибшего всю необходимую помощь и поддержку, а также указали на недопустимость ударов по АЭС.
Два человека погибли и двое ранены в результате атаки вражеских БПЛА на Херсонскую область. От прицельных ударов также повреждены здания дома культуры, элеваторы и легковые автомобили, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Госпереворот на Украине

На Украине готовится "тихий" переворот, в результате которого планируется сместить Владимира Зеленского и его ближайших соратников. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала. По словам эксперта, в политических кругах Украины муссируется информация о возможной замене спикера Верховной рады Руслана Стефанчука на руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию с созданием новой коалиции из различных политических представителей. Следующим шагом может стать смена премьер-министра Юлии Свириденко, рассказал Бортник.
Новый глава Россотрудничества

Игорь Чайка сменил Евгения Примакова на посту руководителя Россотрудничества. Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина опубликованы на официальном портале правовой информации. Следующим указом президент назначил руководителем Россотрудничества Игоря Чайку, до этого работавшего заместителем главы данного ведомства.
Короткая неделя

В России начавшаяся рабочая неделя будет сокращенной, она продлится с 27 по 30 апреля включительно. Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя апреля продлится всего четыре дня в связи с тем, что День весны и труда (1 Мая) в этом году приходится на пятницу. Следовательно, этот день станет выходным нерабочим.
Заморозки в Крыму

В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за грядущего похолодания. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -3°.
Отопительный сезон в Севастополе

Севастополь начал готовиться к завершению отопительного сезона. С 1 мая в городе постепенно начнут отключать котельные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Полностью завершить отопительный сезон планируют к 5 мая. Также 1 мая в Севастополе по традиции включат фонтаны, добавили в пресс-службе.
Успехи армии России

Армия России разбивает военную технику НАТО на полях Украины, продвигается по фронту и освобождает населенные пункты в разных областях. Киевский режим лишился 1145 боевиков за сутки спецоперации по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны. Под контроль российских военных взяты населенные пункты Таратутино в Сумской области и Ильичовка в Донецкой Народной Республике.
