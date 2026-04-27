Поезд в Крым возобновляет движение с Павелецкого вокзала Москвы - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Поезд в Крым возобновляет движение с Павелецкого вокзала Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Курсирование круглогодичного поезда "Таврия" Москва – Симферополь возобновляется с 27 апреля с Павелецкого вокзала российской столицы. Об этом информирует в понедельник пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Гранд Сервис Экспресс" восстановил курсирование круглогодичного поезда №97/98 "Таврия" Москва – Симферополь. 27 апреля он отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала Москвы в Крым", – сказано в сообщении.
Одноэтажный поезд будет ходить ежедневно и подойдет тем, кому нужно допоздна находиться в городе отправления. Поезд уходит из Москвы в 00:55 и прибывает в Симферополь на следующие сутки в 18:10 и следует через Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму делает остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое.
"Из Симферополя поезд уходит в 1:25 и прибывает в Москву на следующий день в 14:26", – добавили в пресс-службе.
Как уточняет перевозчик, в состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. В части купейных вагонов билеты продаются с включенным питанием и дорожными наборами. Продажа билетов открывается за 90 суток.
24 апреля сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала, сообщала ранее пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поезд из Омска в Крым вернулся на привычный маршрут
В каких поездах в Крым есть душевые
25-милионного пассажира поездов "Таврия" встретили на вокзале Симферополя
 
21:22Под Ялтой перекроют движение из-за марафона – дата и участки
21:07Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
20:54В одном из сел Крыма сгорели гараж и иномарка
20:37ВСУ продолжают атаковать Севастополь – количество сбитых целей растет
20:2431 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе
20:11Сколько пляжей в Крыму будут принимать туристов в сезон-2026
19:55В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"
19:37Севастополь отбивает удар ВСУ
19:27В Севастополе сирены – объявлена воздушная тревога
19:08Поезд в Крым возобновляет движение с Павелецкого вокзала Москвы
18:57"Не смотрите в прошлое": Запад должен призвать украинцев забыть о Крыме
18:47В Севастополе закрыли рейд
18:31Серия землетрясений произошла в Турции
18:10В Севастополе ребенок-инвалид получил медпомощь через прокуратуру
17:56Мерц посоветовал Зеленскому провести референдум о территориальных уступках
17:38Украина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши
17:22Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа
17:02Часть Алушты обесточена – когда дадут свет
16:48Россия продолжит стратегические отношения с Ираном – Путин
16:26Когда в Крыму полностью перейдут на "безнал" в транспорте
Лента новостейМолния