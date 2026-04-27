Поезд в Крым возобновляет движение с Павелецкого вокзала Москвы
Курсирование круглогодичного поезда "Таврия" Москва – Симферополь возобновляется с 27 апреля с Павелецкого вокзала российской столицы. Об этом информирует в... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T19:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Курсирование круглогодичного поезда "Таврия" Москва – Симферополь возобновляется с 27 апреля с Павелецкого вокзала российской столицы. Об этом информирует в понедельник пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".Одноэтажный поезд будет ходить ежедневно и подойдет тем, кому нужно допоздна находиться в городе отправления. Поезд уходит из Москвы в 00:55 и прибывает в Симферополь на следующие сутки в 18:10 и следует через Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму делает остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое."Из Симферополя поезд уходит в 1:25 и прибывает в Москву на следующий день в 14:26", – добавили в пресс-службе.Как уточняет перевозчик, в состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. В части купейных вагонов билеты продаются с включенным питанием и дорожными наборами. Продажа билетов открывается за 90 суток.24 апреля сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала, сообщала ранее пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Омска в Крым вернулся на привычный маршрутВ каких поездах в Крым есть душевые25-милионного пассажира поездов "Таврия" встретили на вокзале Симферополя
