Поезд в Крым возобновляет движение с Павелецкого вокзала Москвы

Курсирование круглогодичного поезда "Таврия" Москва – Симферополь возобновляется с 27 апреля с Павелецкого вокзала российской столицы. Об этом информирует в... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T19:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Курсирование круглогодичного поезда "Таврия" Москва – Симферополь возобновляется с 27 апреля с Павелецкого вокзала российской столицы. Об этом информирует в понедельник пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".Одноэтажный поезд будет ходить ежедневно и подойдет тем, кому нужно допоздна находиться в городе отправления. Поезд уходит из Москвы в 00:55 и прибывает в Симферополь на следующие сутки в 18:10 и следует через Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму делает остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое."Из Симферополя поезд уходит в 1:25 и прибывает в Москву на следующий день в 14:26", – добавили в пресс-службе.Как уточняет перевозчик, в состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. В части купейных вагонов билеты продаются с включенным питанием и дорожными наборами. Продажа билетов открывается за 90 суток.24 апреля сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала, сообщала ранее пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".

