Рейтинг@Mail.ru
Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/pod-bakhchisaraem-potushili-lesnoy-pozhar-na-ploschadi-2-gektara--1155539113.html
Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара
Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара
В селе Баштановка Бахчисарайского района потушили лесной пожар на площади 2 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T09:28
2026-04-27T09:28
крым
новости крыма
леса крыма
пожар
гу мчс рф по республике крым
бахчисарайский район
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148280969_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_10d1503c8a7c32a213c0d136197d3047.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В селе Баштановка Бахчисарайского района потушили лесной пожар на площади 2 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Сообщение о возгорании лесной подстилки в районе села Баштановка поступило накануне вечером. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился с площади 100 "квадратов" до 2 гектаров. Пожар локализовали в воскресенье в 19:14 и к утру понедельника его полностью ликвидировали. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о недопустимости поджогов травы. Палы травы могут вызвать лесной пожар, а также стать причиной возгорания построек в сельской местности. Благодаря теплой и ветреной погоде огонь может быстро распространиться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого числа сил и средств, материальных затрат.Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, рассказывали ранее в республиканском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму высадили 15 миллионов деревьев за семь летСпасти гектары леса: в Севастополе лесники начали обрезку хвойных деревьевЛесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148280969_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_bfb3f4a53d6d128440cadf93c35928b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, леса крыма, пожар, гу мчс рф по республике крым, бахчисарайский район
Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара

В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар на площади 2 гектара - МЧС

09:28 27.04.2026
 
© МЧС Республики КрымЛесной пожар
Лесной пожар
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В селе Баштановка Бахчисарайского района потушили лесной пожар на площади 2 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Сообщение о возгорании лесной подстилки в районе села Баштановка поступило накануне вечером. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился с площади 100 "квадратов" до 2 гектаров. Пожар локализовали в воскресенье в 19:14 и к утру понедельника его полностью ликвидировали.

"Ликвидация пожара в 07:30. Итоговая площадь пожара составила 2 га", - рассказали в пресс-службе МЧС по региону, уточнив, что с огнем боролись 58 человек и 11 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о недопустимости поджогов травы. Палы травы могут вызвать лесной пожар, а также стать причиной возгорания построек в сельской местности. Благодаря теплой и ветреной погоде огонь может быстро распространиться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого числа сил и средств, материальных затрат.
Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, рассказывали ранее в республиканском главке МЧС России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаЛеса КрымаПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымБахчисарайский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
