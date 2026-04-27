Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара

В селе Баштановка Бахчисарайского района потушили лесной пожар на площади 2 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

2026-04-27T09:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В селе Баштановка Бахчисарайского района потушили лесной пожар на площади 2 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Сообщение о возгорании лесной подстилки в районе села Баштановка поступило накануне вечером. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился с площади 100 "квадратов" до 2 гектаров. Пожар локализовали в воскресенье в 19:14 и к утру понедельника его полностью ликвидировали. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о недопустимости поджогов травы. Палы травы могут вызвать лесной пожар, а также стать причиной возгорания построек в сельской местности. Благодаря теплой и ветреной погоде огонь может быстро распространиться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого числа сил и средств, материальных затрат.Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, рассказывали ранее в республиканском главке МЧС России.

