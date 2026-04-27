Отопительный сезон в Севастополе продлят до 1 мая

Севастополь начал готовиться к завершению отопительного сезона. С 1 мая в городе постепенно начнут отключать котельные. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T11:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Севастополь начал готовиться к завершению отопительного сезона. С 1 мая в городе постепенно начнут отключать котельные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона."С 1 мая в городе начнут постепенно отключать котельные. Полностью завершить отопительный сезон планируют к 5 мая", - говорится в сообщении.Также, 1 мая, в Севастополе по традиции включат фонтаны, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что отопление в домах симферопольцев отключат на неделю позже. Власти крымской столицы приняли решение продлить отопительный сезон до 27 апреля. Также о решении продлить отопительный сезон сообщили власти Феодосии..О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи построят три новые модульные котельныеНовую котельную в Керчи запустят в начале следующего годаКачество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные

