Отопительный сезон в Севастополе продлят до 1 мая - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Отопительный сезон в Севастополе продлят до 1 мая
Отопительный сезон в Севастополе продлят до 1 мая - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Отопительный сезон в Севастополе продлят до 1 мая
Севастополь начал готовиться к завершению отопительного сезона. С 1 мая в городе постепенно начнут отключать котельные. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T11:38
2026-04-27T11:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Севастополь начал готовиться к завершению отопительного сезона. С 1 мая в городе постепенно начнут отключать котельные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона."С 1 мая в городе начнут постепенно отключать котельные. Полностью завершить отопительный сезон планируют к 5 мая", - говорится в сообщении.Также, 1 мая, в Севастополе по традиции включат фонтаны, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что отопление в домах симферопольцев отключат на неделю позже. Власти крымской столицы приняли решение продлить отопительный сезон до 27 апреля. Также о решении продлить отопительный сезон сообщили власти Феодосии..О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи построят три новые модульные котельныеНовую котельную в Керчи запустят в начале следующего годаКачество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные
севастополь
севастополь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, отопление, новости севастополя
Отопительный сезон в Севастополе продлят до 1 мая

В Севастополе отопительный продлят до 1 мая

11:38 27.04.2026
 
© Depositphotos / Belchonock — Отопление в квартире
Отопление в квартире
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Севастополь начал готовиться к завершению отопительного сезона. С 1 мая в городе постепенно начнут отключать котельные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"С 1 мая в городе начнут постепенно отключать котельные. Полностью завершить отопительный сезон планируют к 5 мая", - говорится в сообщении.
Также, 1 мая, в Севастополе по традиции включат фонтаны, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что отопление в домах симферопольцев отключат на неделю позже. Власти крымской столицы приняли решение продлить отопительный сезон до 27 апреля. Также о решении продлить отопительный сезон сообщили власти Феодосии..
О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.
СевастопольОтопительный сезон в КрымуОтопительный сезонОтоплениеНовости Севастополя
 
