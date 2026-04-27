Рейтинг@Mail.ru
Отдых в Крыму на майские праздники: загрузка отелей и гостиниц растет - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/otdykh-v-krymu-na-mayskie-prazdniki-zagruzka-oteley-i-gostinits-rastet-1155538875.html
Отдых в Крыму на майские праздники: загрузка отелей и гостиниц растет
крым
новости крыма
отдых в крыму
внутренний туризм
крым курортный
сергей ганзий
минкурортов крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110392/63/1103926399_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_987112ae4ddf12248d8762e6b0b9d000.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110392/63/1103926399_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_7d6da54efa56f4bb94f601cc3752b3ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Отдых в Крыму на майские праздники: загрузка отелей и гостиниц растет

В Крыму загрузка отелей и гостиниц на майские праздники превысила 50% - Минкурортов

09:17 27.04.2026
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкАю-Даг в Ялте
Аю-Даг в Ялте - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Доля забронированных номеров в объектах размещения Крыма составляет 51%, что на пять процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
По словам Ганзия, крымские и федеральные туроператоры сообщают об "устойчивом росте спроса на отдых и оздоровление в Республике Крым", эта тенденция сохраняется и на майские праздники.
"На сегодняшний день майские праздники у нас забронированы на 51%. И если смотреть на сегодняшнюю дату и сравнивать это с 2025 годом, то в среднем у нас именно майские праздники выросли на 5%, это количество забронированных номеров", – сказал Ганзий.
Активно бронируется и лето. Так, номерной фонд на июнь уже зарезервирован на 55%, подчеркнул министр.

"И это на 8% выше, чем на аналогичную дату 2025 года. Июнь активно растет", – добавил он.

Глава минкурортов напомнил, что власти республики объявили 2026-ый Годом крымского гостеприимства, так что гостей ждет множество увлекательных, познавательных и, конечно, "вкусных" мероприятий. И уже на майские праздники в Крыму стартует новый гастрономический квест под названием "Вкусные истории".
"Начиная с 1 мая, все лето и осенью будут меняться (гастрономические) сезоны - фруктовые, ягодные и морские. И заканчиваем мы новогодними десертными историями. Это необходимо для того, чтобы каждый гость мог ознакомиться с нашей уникальной крымской кухней. Зайдя в соответствующий ресторан, можно увидеть вкладку меню, где будет предложена гастрономическая пара", – рассказал Ганзий.
Что касается роста цен на услуги в сфере туризма в Крыму в этом году, то, по словам министра, он не очень существенный, как и целом по стране.
"И предпосылок к резкому росту цен вообще у нас в стране именно на услуги отдыха мы на сегодняшний день не видим", – заключил министр.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Крым на майские праздники попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму как самое бронируемое направление, причем некоторые отели, в особенности на Южном побережье, уже распроданы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаОтдых в КрымуВнутренний туризмКрым курортныйСергей ГанзийМинкурортов Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
