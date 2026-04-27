Отдых в Крыму на майские праздники: загрузка отелей и гостиниц растет
Доля забронированных номеров в объектах размещения Крыма составляет 51%, что на пять процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Доля забронированных номеров в объектах размещения Крыма составляет 51%, что на пять процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.По словам Ганзия, крымские и федеральные туроператоры сообщают об "устойчивом росте спроса на отдых и оздоровление в Республике Крым", эта тенденция сохраняется и на майские праздники.Активно бронируется и лето. Так, номерной фонд на июнь уже зарезервирован на 55%, подчеркнул министр.Глава минкурортов напомнил, что власти республики объявили 2026-ый Годом крымского гостеприимства, так что гостей ждет множество увлекательных, познавательных и, конечно, "вкусных" мероприятий. И уже на майские праздники в Крыму стартует новый гастрономический квест под названием "Вкусные истории"."Начиная с 1 мая, все лето и осенью будут меняться (гастрономические) сезоны - фруктовые, ягодные и морские. И заканчиваем мы новогодними десертными историями. Это необходимо для того, чтобы каждый гость мог ознакомиться с нашей уникальной крымской кухней. Зайдя в соответствующий ресторан, можно увидеть вкладку меню, где будет предложена гастрономическая пара", – рассказал Ганзий.Что касается роста цен на услуги в сфере туризма в Крыму в этом году, то, по словам министра, он не очень существенный, как и целом по стране."И предпосылок к резкому росту цен вообще у нас в стране именно на услуги отдыха мы на сегодняшний день не видим", – заключил министр.Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Крым на майские праздники попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму как самое бронируемое направление, причем некоторые отели, в особенности на Южном побережье, уже распроданы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым с начала года посетили 564 тысячи туристов Крым представил уникальное мобильное приложение для пациентов санаториев Крым и Ростов договорились о сотрудничестве в сфере туризма
В Крыму загрузка отелей и гостиниц на майские праздники превысила 50% - Минкурортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым
. Доля забронированных номеров в объектах размещения Крыма составляет 51%, что на пять процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
По словам Ганзия, крымские и федеральные туроператоры сообщают об "устойчивом росте спроса на отдых и оздоровление в Республике Крым", эта тенденция сохраняется и на майские праздники.
"На сегодняшний день майские праздники у нас забронированы на 51%. И если смотреть на сегодняшнюю дату и сравнивать это с 2025 годом, то в среднем у нас именно майские праздники выросли на 5%, это количество забронированных номеров", – сказал Ганзий.
Активно бронируется и лето. Так, номерной фонд на июнь уже зарезервирован на 55%, подчеркнул министр.
"И это на 8% выше, чем на аналогичную дату 2025 года. Июнь активно растет", – добавил он.
Глава минкурортов напомнил, что власти республики объявили 2026-ый Годом крымского гостеприимства, так что гостей ждет множество увлекательных, познавательных и, конечно, "вкусных" мероприятий. И уже на майские праздники в Крыму стартует новый гастрономический квест под названием "Вкусные истории"
"Начиная с 1 мая, все лето и осенью будут меняться (гастрономические) сезоны - фруктовые, ягодные и морские. И заканчиваем мы новогодними десертными историями. Это необходимо для того, чтобы каждый гость мог ознакомиться с нашей уникальной крымской кухней. Зайдя в соответствующий ресторан, можно увидеть вкладку меню, где будет предложена гастрономическая пара", – рассказал Ганзий.
Что касается роста цен на услуги в сфере туризма в Крыму в этом году, то, по словам министра, он не очень существенный, как и целом по стране.
"И предпосылок к резкому росту цен вообще у нас в стране именно на услуги отдыха мы на сегодняшний день не видим", – заключил министр.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили
, что Крым на майские праздники попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму как самое бронируемое направление, причем некоторые отели, в особенности на Южном побережье, уже распроданы.
