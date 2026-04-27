https://crimea.ria.ru/20260427/otdykh-v-krymu-na-mayskie-prazdniki-zagruzka-oteley-i-gostinits-rastet-1155538875.html

Отдых в Крыму на майские праздники: загрузка отелей и гостиниц растет

Доля забронированных номеров в объектах размещения Крыма составляет 51%, что на пять процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T09:17

крым

новости крыма

отдых в крыму

внутренний туризм

крым курортный

сергей ганзий

минкурортов крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110392/63/1103926399_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_987112ae4ddf12248d8762e6b0b9d000.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Доля забронированных номеров в объектах размещения Крыма составляет 51%, что на пять процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.По словам Ганзия, крымские и федеральные туроператоры сообщают об "устойчивом росте спроса на отдых и оздоровление в Республике Крым", эта тенденция сохраняется и на майские праздники.Активно бронируется и лето. Так, номерной фонд на июнь уже зарезервирован на 55%, подчеркнул министр.Глава минкурортов напомнил, что власти республики объявили 2026-ый Годом крымского гостеприимства, так что гостей ждет множество увлекательных, познавательных и, конечно, "вкусных" мероприятий. И уже на майские праздники в Крыму стартует новый гастрономический квест под названием "Вкусные истории"."Начиная с 1 мая, все лето и осенью будут меняться (гастрономические) сезоны - фруктовые, ягодные и морские. И заканчиваем мы новогодними десертными историями. Это необходимо для того, чтобы каждый гость мог ознакомиться с нашей уникальной крымской кухней. Зайдя в соответствующий ресторан, можно увидеть вкладку меню, где будет предложена гастрономическая пара", – рассказал Ганзий.Что касается роста цен на услуги в сфере туризма в Крыму в этом году, то, по словам министра, он не очень существенный, как и целом по стране."И предпосылок к резкому росту цен вообще у нас в стране именно на услуги отдыха мы на сегодняшний день не видим", – заключил министр.Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Крым на майские праздники попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму как самое бронируемое направление, причем некоторые отели, в особенности на Южном побережье, уже распроданы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

