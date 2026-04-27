Очередь на Крымском мосту растет: обстановка и время ожидания
2026-04-27T11:14
На Крымском мосту в очереди со стороны Тамани стоят 59 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда, со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.

"По состоянию на 11:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 59 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
