"Не смотрите в прошлое": Запад должен призвать украинцев забыть о Крыме - РИА Новости Крым, 27.04.2026

Запад должен призвать украинцев "не смотреть в прошлое" по вопросу Крыма аналогично заявлениям еврочиновников по Косово. Об этом заявил президент Сербии...

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Запад должен призвать украинцев "не смотреть в прошлое" по вопросу Крыма аналогично заявлениям еврочиновников по Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.При этом сербский лидер констатировал, никто из официальных лиц Запада никогда так не поступит.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.

