"Не смотрите в прошлое": Запад должен призвать украинцев забыть о Крыме
2026-04-27T18:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Запад должен призвать украинцев "не смотреть в прошлое" по вопросу Крыма аналогично заявлениям еврочиновников по Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.

"Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме: почему вы смотрите в прошлое? В 2014 году вы потеряли Крым, почему вы до сих пор считаете его своей территорией?" – заявил Вучич в подкасте британского журналиста Аластера Кэмпбелла The rest is politics, отвечая на вопрос ведущего об отношении к произошедшему в 1999 году конфликту с НАТО и проблеме Косово.

При этом сербский лидер констатировал, никто из официальных лиц Запада никогда так не поступит.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы.
На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
