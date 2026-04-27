Названа причина лесного пожара в Симеизе - виновного ищут - РИА Новости Крым, 27.04.2026

РИА Новости Крым, 27.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Лесной пожар в поселке Симеиз на ЮБК произошел в результате неосторожного обращения с огнем при разведении костра. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.Начата доследственная проверка, на месте работают дознаватели отдела надзорной и профилактической деятельности по региону Главного управления МЧС России по Республике Крым, уточнили в ведомстве.Накануне вечером сообщалось о возгорании сухой растительности в поселке Симеиз. Площадь пожара по прибытию первых подразделений составила 250 квадратов. Уже в 19.17 возгорание локализовали, а в 19.25 - ликвидировали открытое горение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектараВ Крыму высадили 15 миллионов деревьев за семь летСпасти гектары леса: в Севастополе лесники начали обрезку хвойных деревьев

