Рейтинг@Mail.ru
Названа причина лесного пожара в Симеизе - виновного ищут - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/nazvana-prichina-lesnogo-pozhara-v-simeize---vinovnogo-ischut-1155540763.html
Названа причина лесного пожара в Симеизе - виновного ищут
2026-04-27T10:17
пожар
симеиз
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
ялта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041214_0:74:1239:771_1920x0_80_0_0_d48893f8a914948015e4815661ad114d.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041214_57:0:1182:844_1920x0_80_0_0_77938ff5063780c09947c16cbaef8c05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лесной пожар в Большой Ялте произошел при разведении костра - МЧС

10:17 27.04.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайЛесной пожар в Геленджикском лесничестве
Лесной пожар в Геленджикском лесничестве
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Лесной пожар в поселке Симеиз на ЮБК произошел в результате неосторожного обращения с огнем при разведении костра. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"Лесной пожар в Ялте, в Симеизе, произошел из-за неосторожного обращения с огнем при разведении костра для приготовления пищи. Виновное лицо устанавливается", - говорится в сообщении.
Начата доследственная проверка, на месте работают дознаватели отдела надзорной и профилактической деятельности по региону Главного управления МЧС России по Республике Крым, уточнили в ведомстве.
Накануне вечером сообщалось о возгорании сухой растительности в поселке Симеиз. Площадь пожара по прибытию первых подразделений составила 250 квадратов. Уже в 19.17 возгорание локализовали, а в 19.25 - ликвидировали открытое горение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПожарСимеизПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрымЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
