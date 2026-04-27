Над Крымом и еще двумя российскими регионами сбили 30 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Над Крымом и еще двумя российскими регионами сбили 30 беспилотников
Над Крымом и еще двумя российскими регионами сбили 30 беспилотников
2026-04-27T22:27
2026-04-27T22:34
Над Крымом и еще двумя российскими регионами сбили 30 беспилотников

22:27 27.04.2026 (обновлено: 22:34 27.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в понедельник перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 10:00 до 22:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", – сказано в сообщении.
В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ, уничтожив 14 вражеских беспилотников. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
