https://crimea.ria.ru/20260427/na-ukraine-gotovitsya-perevorot-protiv-zelenskogo---kievskiy-politolog-1155537898.html
На Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политолог
2026-04-27T07:49
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154701963_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6e82e7e23d76e241daa3ed30c10c86b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На Украине готовится "тихий" переворот, в результате которого планируется сместить Владимира Зеленского и его ближайших соратников. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала.По словам эксперта, в политических кругах Украины муссируется информация о возможной замене спикера Верховной рады Руслана Стефанчука на руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию с созданием новой коалиции из различных политических представителей.Следующим шагом может стать смена премьер-министра Юлии Свириденко, рассказал Бортник.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция Украины не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2026 года заявил, что вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперьБеспредел ТЦК: на Украине военкомы сбили мать насильно мобилизованногоУкраинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1c/1154701963_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7615cef2dbfef0d96f9a8b200fbc90c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2026 года заявил, что вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы государства.
Читайте также на РИА Новости Крым: