На Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политолог
07:49 27.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На Украине готовится "тихий" переворот, в результате которого планируется сместить Владимира Зеленского и его ближайших соратников. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, в политических кругах Украины муссируется информация о возможной замене спикера Верховной рады Руслана Стефанчука на руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию с созданием новой коалиции из различных политических представителей.
Следующим шагом может стать смена премьер-министра Юлии Свириденко, рассказал Бортник.
"И эта новая связка, коалиция правительства, начнет дискуссию о разграничении полномочий с (Зеленским – ред.) и может конкурировать с ним за власть", - цитирует политолога РИА Новости.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция Украины не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2026 года заявил, что вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы государства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь
Беспредел ТЦК: на Украине военкомы сбили мать насильно мобилизованного
Украинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко
 
09:50Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году
09:37Крымский мост сейчас: обстановка и очереди
09:28Под Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара
09:17Отдых в Крыму на майские праздники: загрузка отелей и гостиниц растет
09:06В Севастополе из-за шторма закрыли морскую линию Радиогорка - Артбухта
08:58В Алуште и 19 селах будут дезинфицировать водопровод
08:46В России разработали комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА
08:31В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей
08:23Стрелок на ужине у Трампа осуждал Белый дом за отказ помогать Украине
08:13Какое жилье чаще покупают в Крыму в этом году и где
07:49На Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политолог
07:32Удары по Украине: в Одессе и других городах гремят взрывы
07:20Ветер остановил паром в Севастополе
07:02Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь
06:46В Крыму началась короткая рабочая неделя
06:24Иран предложил США формулу переговоров
06:02В Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги"
00:01Прощальный сюрприз апреля: погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 апреля
21:33Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день
Лента новостейМолния