На Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политолог - РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T07:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На Украине готовится "тихий" переворот, в результате которого планируется сместить Владимира Зеленского и его ближайших соратников. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала.По словам эксперта, в политических кругах Украины муссируется информация о возможной замене спикера Верховной рады Руслана Стефанчука на руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию с созданием новой коалиции из различных политических представителей.Следующим шагом может стать смена премьер-министра Юлии Свириденко, рассказал Бортник.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция Украины не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2026 года заявил, что вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперьБеспредел ТЦК: на Украине военкомы сбили мать насильно мобилизованногоУкраинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – Лукашенко

