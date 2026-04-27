На подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности

2026-04-27T22:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Западные страны создают очаги напряженности на подступах к Суэцкому каналу. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.Николай Патрушев провел в Каире встречи по темам российско-египетского сотрудничества в морской сфере. В беседе с советником президента Египта Фаизой Абульнагой Патрушев обсуждались темы стратегической стабильности в Мировом океане.25 марта Николай Патрушев сообщил, что Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.Атаки беспилотников на танкеры4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.Ранее два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном мореБезэкипажный катер выбросило на побережье Черного моряГреция связала атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкций

