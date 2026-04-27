На подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности - РИА Новости Крым, 27.04.2026
На подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности
Западные страны создают очаги напряженности на подступах к Суэцкому каналу. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. РИА Новости Крым, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Западные страны создают очаги напряженности на подступах к Суэцкому каналу. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Николай Патрушев провел в Каире встречи по темам российско-египетского сотрудничества в морской сфере. В беседе с советником президента Египта Фаизой Абульнагой Патрушев обсуждались темы стратегической стабильности в Мировом океане.
"При прямой поддержке западных стран на морских подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности. Яркий пример – атака украинских террористов на российский газовоз "Арктик-Метагаз", поставившая под угрозу не только жизни наших моряков, но и экологическую безопасность на Средиземном море", – приводит слова Патрушева РИА Новости.
25 марта Николай Патрушев сообщил, что Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.

Атаки беспилотников на танкеры

4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.
14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.
Ранее два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.
Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном море
Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря
Греция связала атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкций
 
23:07Последствия атаки ВСУ на Севастополь и заморозки в Крыму: главное за день
22:54Ситуация напряженная: что Иран ждет от России и чем она поможет
22:42Словакия оспорит в суде запрет ЕС на импорт российского газа
22:27Над Крымом и еще двумя российскими регионами сбили 30 беспилотников
22:21В Севастополе отразили атаку ВСУ – губернатор рассказал о последствиях
22:03Воздушную тревогу в Севастополе отменили
22:03На подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности
21:52Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды
21:38Милютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премии
21:22Под Ялтой перекроют движение из-за марафона – дата и участки
21:07Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
20:54В одном из сел Крыма сгорели гараж и иномарка
20:37ВСУ продолжают атаковать Севастополь – количество сбитых целей растет
20:2431 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе
20:11Сколько пляжей в Крыму будут принимать туристов в сезон-2026
19:55В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"
19:37Севастополь отбивает удар ВСУ
19:27В Севастополе сирены – объявлена воздушная тревога
19:08Поезд в Крым возобновляет движение с Павелецкого вокзала Москвы
18:57"Не смотрите в прошлое": Запад должен призвать украинцев забыть о Крыме
Лента новостейМолния