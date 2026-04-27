На подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности
На подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности – Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Западные страны создают очаги напряженности на подступах к Суэцкому каналу. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Николай Патрушев провел в Каире встречи по темам российско-египетского сотрудничества в морской сфере. В беседе с советником президента Египта Фаизой Абульнагой Патрушев обсуждались темы стратегической стабильности в Мировом океане.
"При прямой поддержке западных стран на морских подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности. Яркий пример – атака украинских террористов на российский газовоз "Арктик-Метагаз", поставившая под угрозу не только жизни наших моряков, но и экологическую безопасность на Средиземном море", – приводит слова Патрушева РИА Новости.
25 марта Николай Патрушев сообщил, что Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.
Атаки беспилотников на танкеры
4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.
14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.
Ранее два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.
Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.
