На Крым надвигаются апрельские заморозки - РИА Новости Крым, 27.04.2026
На Крым надвигаются апрельские заморозки
В Крыму в ближайшие двое суток ожидаются заморозки, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие двое суток ожидаются заморозки, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
На Крым надвигаются апрельские заморозки до -3 градусов

11:46 27.04.2026 (обновлено: 11:53 27.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие двое суток ожидаются заморозки, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -3°", - говорится в сообщении.

В таких условиях высока вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Спасатели рекомендуют принять меры по защите растений – укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.
Также рекомендуется воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а водителям быть предельно осторожными на дороге.
Ранее сообщалось, что повсеместное снижение температурного режима в конце апреля ожидает центральные и южные регионы России и Крым.
