Милютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премии

Милютинский парк в Алупке взял сазу две награды во Всероссийской парковой премии, организаторами которой стали Ассоциация Парков России, Минстрой РФ,... РИА Новости Крым, 27.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Милютинский парк в Алупке взял сазу две награды во Всероссийской парковой премии, организаторами которой стали Ассоциация Парков России, Минстрой РФ, Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления и Всероссийское общество охраны природы. Как сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, в рамках состоявшегося в Москве мероприятия, дипломами отмечены лучшие проекты страны.В их числе, по ее словам, наград в номинации "Ландшафтный парк" и "Премьера года".Мэр курорта напомнила, что территория парка была благоустроена благодаря гранту Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды и региональному проекту "Формирование комфортной городской среды". Сейчас ведется работа над концепцией второй очереди реконструкции парка, в которой участвуют и местные жители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке появится Парк авангардистовТень, вода и культурный код: какими быть новым паркам КрымаРаботы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта

