Милютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премии
Милютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премии
Милютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премии
2026-04-27T21:38
Милютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премии

Милютинский парк в Алупке взял две награды во Всероссийской парковой премии

21:38 27.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Милютинский парк в Алупке взял сазу две награды во Всероссийской парковой премии, организаторами которой стали Ассоциация Парков России, Минстрой РФ, Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления и Всероссийское общество охраны природы. Как сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, в рамках состоявшегося в Москве мероприятия, дипломами отмечены лучшие проекты страны.

"Наш красавиц Милютинский парк вновь в числе победителей. Он взял сразу две награды III Всероссийской парковой премии", – написала Павленко в своем канале в Мах.

В их числе, по ее словам, наград в номинации "Ландшафтный парк" и "Премьера года".
Мэр курорта напомнила, что территория парка была благоустроена благодаря гранту Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды и региональному проекту "Формирование комфортной городской среды". Сейчас ведется работа над концепцией второй очереди реконструкции парка, в которой участвуют и местные жители.
"Из пожеланий – удобная парковка, спортивный газон в центре парка, небольшой пруд в восточной его части, огороженный уголок для выгула собак, теннисные и шахматные столы и многое другое", – анонсировала мэр.
