Миллионные аферы с жильем в Севастополе - вскрылись новые факты - РИА Новости Крым, 27.04.2026

В Севастополе силовики выявили новые эпизоды мошенничеств бизнесмена, ранее уличенного в аферах с квартирами на 25 миллионов. Об этом сообщили в МВД России по... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T10:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе силовики выявили новые эпизоды мошенничеств бизнесмена, ранее уличенного в аферах с квартирами на 25 миллионов. Об этом сообщили в МВД России по городу.В ведомстве напомнили, что 47-летний местный предприниматель проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничествах, жертвами которых стали три женщины, лишившиеся своих квартир стоимостью не менее 25 миллионов рублей.Правоохранители установили причастность фигуранта еще к двум фактам обмана с ущербом не менее 11 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год коммерсант узнал, что две жительницы Севастополя в возрасте 48 и 60 лет имели финансовые затруднения, и предложил им свои услуги кредитора.В настоящее время по новым фактам в отношении задержанного возбуждены новые уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, однако по решению суда ему назначен домашний арест.Установление других эпизодов аналогичной противоправной деятельности фигуранта и поиск потерпевших продолжается, уточнили в МВД.Ранее сообщалось, что за махинации с земельным участком бойца СВО жителю Севастополя может грозить до 6 лет тюрьмы.

