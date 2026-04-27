Миллионные аферы с жильем в Севастополе - вскрылись новые факты
2026-04-27T10:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе силовики выявили новые эпизоды мошенничеств бизнесмена, ранее уличенного в аферах с квартирами на 25 миллионов. Об этом сообщили в МВД России по городу.В ведомстве напомнили, что 47-летний местный предприниматель проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничествах, жертвами которых стали три женщины, лишившиеся своих квартир стоимостью не менее 25 миллионов рублей.Правоохранители установили причастность фигуранта еще к двум фактам обмана с ущербом не менее 11 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год коммерсант узнал, что две жительницы Севастополя в возрасте 48 и 60 лет имели финансовые затруднения, и предложил им свои услуги кредитора.В настоящее время по новым фактам в отношении задержанного возбуждены новые уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, однако по решению суда ему назначен домашний арест.Установление других эпизодов аналогичной противоправной деятельности фигуранта и поиск потерпевших продолжается, уточнили в МВД.Ранее сообщалось, что за махинации с земельным участком бойца СВО жителю Севастополя может грозить до 6 лет тюрьмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублей"Горящие туры" на майские: аферисты придумали новую схему"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе силовики выявили новые эпизоды мошенничеств бизнесмена, ранее уличенного в аферах с квартирами на 25 миллионов. Об этом сообщили в МВД России по городу.
В ведомстве напомнили, что 47-летний местный предприниматель проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничествах, жертвами которых стали три женщины, лишившиеся своих квартир стоимостью не менее 25 миллионов рублей.
Правоохранители установили причастность фигуранта еще к двум фактам обмана с ущербом не менее 11 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год коммерсант узнал, что две жительницы Севастополя в возрасте 48 и 60 лет имели финансовые затруднения, и предложил им свои услуги кредитора.
"Злоупотребляя их доверием, он передал им суммы в размере 320 и 800 тысяч рублей, а взамен убедил "на время" заключить договоры купли-продажи и передать ему принадлежащие им квартиры якобы в качестве гарантии погашения задолженности. В последующем с помощью этих документов аферист зарегистрировал право собственности на жилье потерпевших", – сказано в сообщении.
В настоящее время по новым фактам в отношении задержанного возбуждены новые уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, однако по решению суда ему назначен домашний арест.
Установление других эпизодов аналогичной противоправной деятельности фигуранта и поиск потерпевших продолжается, уточнили в МВД.
Ранее сообщалось, что за махинации с земельным участком бойца СВО жителю Севастополя может грозить до 6 лет тюрьмы.
