Крымский мост сейчас: обстановка и очереди
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди
Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 27.04.2026
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди

Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда с обеих сторон

09:37 27.04.2026
 
Движение автомобилей по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.
"По состоянию на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
