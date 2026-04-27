Какой сегодня праздник: 27 апреля

CИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В нашей стране сегодня отмечают День Российского парламентаризма, День образования спецчастей Внутренних войск МВД и День вахтовика. В мире поздравляют с профессиональным праздником графических дизайнеров и девушек, работающих в информационно-коммуникационных технологиях. А еще 100 лет назад в СССР появилось понятие "прописка".Что празднуют в миреДень Российского парламентаризма отмечается в России с 2012 года. В этот день в 1906 году начала работать Государственная дума.День образования спецчастей Внутренних войск МВД России отмечается 27 апреля, потому что в этот день в 1946 году было создано первое специализированное отделение, охраняющее институты и лаборатории атомной энергетики.День Республики Саха (Якутия) отмечается сегодня по двум причинам. В 1922 году в этот день была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика, а через 70 лет регион стал субъектом РФ.Российские вахтовики 27 апреля отмечают свой профессиональный праздник, а во всем мире поздравляют графических дизайнеров и девушек, работающих в информационно-коммуникационных технологиях.Знаменательные событияПортугальский мореплаватель Фернан Магеллан, совершивший первое кругосветное путешествие и доказавший шарообразность земли, 27 апреля 1521 года был убит аборигенами на Филиппинах во время военной экспедиции.В 1636 году был основан город Тамбов.В 1702 году Петр I издает Манифест о привлечении иностранцев на службу в Россию. Согласно документу, военные, купцы и ремесленники из-за рубежа имели ряд привилегий, в том числе гарантию свободы вероисповедания.Понятие "прописка" в СССР появилось 100 лет назад, когда было подписано постановление "О прописке граждан в городских поселениях". Однако тогда жесткого контроля документов не было.В 1963 году кубинский революционер Фидель Кастро впервые приехал в СССР. На Красной площади в честь его приезда устроили митинг, пробиться на который было очень сложно из-за большого количества желающих.В 1965 году в Соединенных Штатах изобретают подгузник "Памперс". 27 апреля изобретение патентуют.Апрельская революция в Афганистане также началась в этот день. В 1978 году военный переворот завершился установлением в стране социалистического просоветского правительства, а позже началась гражданская война, ставшая Афганской войной – одной из самых тяжелых в истории СССР.В 1986 году на следующий день после аварии на Чернобыльской АЭС была организована эвакуация населения Припяти. В этот день из города эвакуировали все население – 40 тыс. человек.Кто родилсяВ 1791 году родился создатель пишущего телеграфа и азбуки Морзе – американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе.Заслуженный артист РСФСР Евгений Моргунов родился в 1927 году.Известная французская актриса Анук Эме (настоящее имя – Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус), известная всему миру как Женщина из фильма Клода Лелюша "Мужчина и женщина", родилась 27 апреля 1932 года.В этом году свой 92-й день рождения празднует детский хирург, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль.Актер Александр Лазарев-младший родился 27 апреля 1967 года. В 1942 году родился летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России Валерий Поляков. В 1959-ом – советская и российская киноактриса, заслуженная артистка РФ Марина Левтова, в 1969-ом – российский певец Стас Михайлов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

