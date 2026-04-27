Какое жилье чаще покупают в Крыму в этом году и где

В Крыму покупают преимущественно комфортное жилье – именно на него сегодня ориентированы застройщики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт РИА Новости Крым, 27.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму покупают преимущественно комфортное жилье – именно на него сегодня ориентированы застройщики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт рынка крымской недвижимости Дарья Плотникова."80% рынка – это сегмент жилья комфорт-класса", - отметила эксперт.По ее словам, 40% всех квадратных метров, которые продаются в Крыму, строятся в Симферополе и пригороде.А вот типовое жилье эконом-класса в Крыму, по ее словам, сейчас практически не строят, "хотя и на него тоже есть свой потребитель". По ее словам, на этот сегмент приходится ныне не более 5% рынка.В бизнес-сегменте все отчетливее проявляет себя тенденция, что люди хотят приобретать премиальное жилье не только на Южном берегу Крыма, где традиционно цена существенно выше, но и в других регионах республики, в том числе в Симферополе, рассказала Плотникова.Но, несмотря на то, что жилая недвижимость в Крыму занимает 70% всего строительного рынка, в республике все еще наблюдается недостаточный уровень обеспеченности населения жильем, подчеркнула Плотникова.Плотникова напомнила, что согласно задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, к 2030 году необходимо достичь показателя 36 квадратов метров жилья на человека, тогда как сегодня обеспеченность населения жильем в Крыму не превышает 25 квадратов, уточнила она.То есть "еще довольно много нужно построить", при этом сейчас на полуострове наблюдается некоторое охлаждение спроса, и застройщики вместе с банками и властью активно ищут решения, чтобы изменить ситуацию, добавила Плотникова."К счастью, каждый год в Крыму вводится все больше новых современных проектов, у нас уже больше десятка проектов комплексного развития территорий", – сказала эксперт.Эти проекты в Крыму самого разного масштаба, и каждый призван решать целый ряд задач. В их числе: улучшение комфортности жилья и обеспеченности им крымчан, не имеющих собственной жилплощади, в том числе детей-сирот, а также переселение из аварийного жилья людей в новые квартиры.Проекты комплексного развития территорий преображают города, становясь все более функциональными и привлекательными для жизни и бизнеса, и можно с уверенностью сказать, что цены в Крыму на недвижимость будут только расти, заметила эксперт.В этой связи очень важным, по ее словам, является вопрос увеличения лимита по ипотеке, ведь кредит на 6 млн рублей теперь недостаточно, чтобы купить двухкомнатную квартиру, добавила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комплексное развитие территорий меняет облик российских городов - МишустинКрымчане могут выбрать территории для благоустройстваКомплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где

