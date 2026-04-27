Иран предложил США формулу переговоров

Иран передал США через посредников трехэтапную формулу переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Mayadeen. РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T06:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Иран передал США через посредников трехэтапную формулу переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.Так, на первом этапе переговоров речь должна идти о прекращении войны и получении гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана. Если договоренности будут достигнуты, стороны должны будут перейти ко второму этапу - вопросу управления Ормузским проливом в координации с оманской стороной "для создания новой правовой системы".Третий этап связан с обсуждением ядерной программы Ирана. Однако он не будет осуществлен без достижения соглашения по первому и второму этапам, сообщает СМИ.О том, что Иран передал через пакистанских посредников предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива и окончательное урегулирование конфликта с переносом обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок, сообщил и портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два осведомленных источника.21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.Ранее Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира.Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом.Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

