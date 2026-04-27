Иран предложил США формулу переговоров
06:24 27.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Иран передал США через посредников трехэтапную формулу переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
"Иран уведомил посредников о переговорном формате, основанном на трех этапах, и, если Вашингтон его примет, Тегеран будет вести переговоры в соответствии с ней", — говорится в сообщении.
Так, на первом этапе переговоров речь должна идти о прекращении войны и получении гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана. Если договоренности будут достигнуты, стороны должны будут перейти ко второму этапу - вопросу управления Ормузским проливом в координации с оманской стороной "для создания новой правовой системы".
Третий этап связан с обсуждением ядерной программы Ирана. Однако он не будет осуществлен без достижения соглашения по первому и второму этапам, сообщает СМИ.
О том, что Иран передал через пакистанских посредников предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива и окончательное урегулирование конфликта с переносом обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок, сообщил и портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два осведомленных источника.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.
Ранее Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира.
Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом.
Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.
