Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды
Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды
Город Армянск на севере Крыма, а также три села Красноперекопского района, на день останутся без воды из-за проведения ремонтных работ. Об этом предупредили на... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T21:52
2026-04-27T21:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Город Армянск на севере Крыма, а также три села Красноперекопского района, на день останутся без воды из-за проведения ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Для жителей организуют подвоз воды. Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
армянск
вода крыма, вода в крыму, армянск, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя
Город и три села на севере Крыма на день останутся без воды

Город Армянск и три села на севере Крыма на день останутся без воды

21:52 27.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Город Армянск на севере Крыма, а также три села Красноперекопского района, на день останутся без воды из-за проведения ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".

"28 апреля с 08:00 ориентировочно до 20:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ будет отсутствовать водоснабжение в населенных пунктах: город Армянск, села Перекоп, Волошино и Суворово", – говорится в сообщении.

Для жителей организуют подвоз воды. Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.
Вода КрымаВода в КрымуАрмянскОтключение воды в КрымуЖКХ Крыма и Севастополя
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
