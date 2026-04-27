Фотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизмену
Жителя Феодосии будут судить по делу о госизмене - он фотографировал нефтебазы и военные корабли и передавал эти данные украинским спецслужбам. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 27.04.2026
В Крыму житель Феодосии пойдет под суд по обвинению в госизмене
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии будут судить по делу о госизмене - он фотографировал нефтебазы и военные корабли и передавал эти данные украинским спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По версии следствия, обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, наладил контакт с украинскими спецслужбами. Получив от куратора задание, он собирал сведения о размещении вооружения российской армии.
"В течение 2022 - 2023 годов он осуществлял фотосъемку нефтебазы, военных и морских судов, собранные сведения передавал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации", - говорится сообщении.
Противоправную деятельность крымчанина пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, уточнили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Крым.
Ранее сообщалось
, что жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за спонсирование украинской армии с целью нанесения вреда Вооруженным силам РФ. И 38-летний житель Керчи на 14 лет отправится в колонию строгого режима за государственную измену: фигурант подготовил швартовочное место
для украинского безэкипажного катера с деталями для сборки дронов у берегов Кубани.
