Фотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизмену

2026-04-27T12:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии будут судить по делу о госизмене - он фотографировал нефтебазы и военные корабли и передавал эти данные украинским спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По версии следствия, обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, наладил контакт с украинскими спецслужбами. Получив от куратора задание, он собирал сведения о размещении вооружения российской армии.Противоправную деятельность крымчанина пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, уточнили в надзорном ведомстве.Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Крым.Ранее сообщалось, что жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за спонсирование украинской армии с целью нанесения вреда Вооруженным силам РФ. И 38-летний житель Керчи на 14 лет отправится в колонию строгого режима за государственную измену: фигурант подготовил швартовочное место для украинского безэкипажного катера с деталями для сборки дронов у берегов Кубани.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

