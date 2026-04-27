Фотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизмену
Фотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии будут судить по делу о госизмене - он фотографировал нефтебазы и военные корабли и передавал эти данные украинским спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По версии следствия, обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, наладил контакт с украинскими спецслужбами. Получив от куратора задание, он собирал сведения о размещении вооружения российской армии.
"В течение 2022 - 2023 годов он осуществлял фотосъемку нефтебазы, военных и морских судов, собранные сведения передавал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации", - говорится сообщении.
Противоправную деятельность крымчанина пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, уточнили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Крым.
Ранее сообщалось, что жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за спонсирование украинской армии с целью нанесения вреда Вооруженным силам РФ. И 38-летний житель Керчи на 14 лет отправится в колонию строгого режима за государственную измену: фигурант подготовил швартовочное место для украинского безэкипажного катера с деталями для сборки дронов у берегов Кубани.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизмену
От "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму
Координировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужб
 
13:17В Севастополе подорожали некоторые овощи - в чем причина
13:05За перевозку 110 кг наркотиков на Шри-Ланке задержаны 22 монаха
12:55Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
12:39В ДТП в Крыму погиб один человек и 20 получили травмы
12:30РФ заявила протест Германии из-за встречи депутата Бундестага с Закаевым*
12:19Два человека погибли в Херсонской области после сброса БПЛА на жилой дом
12:01Фотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизмену
11:49В Севастополе из-за ночной атаки БПЛА вспыхнуло 5 пожаров
11:46На Крым надвигаются апрельские заморозки
11:38Отопительный сезон в Севастополе продлят до 1 мая
11:26В Керчи вынесли приговор экс- пограничнику Украины за призывы бить по Красной Площади
11:19Свыше 180 домов повреждены после массированной атаки ВСУ на Севастополь
11:14Очередь на Крымском мосту растет: обстановка и время ожидания
11:05Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту
10:49Миллионные аферы с жильем в Севастополе - вскрылись новые факты
10:37Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войска
10:17Названа причина лесного пожара в Симеизе - виновного ищут
10:11Ситуация непростая: Силуанов о бюджетах регионов РФ и общем дефиците
10:09Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА
09:58Пытались атаковать дронами нефтезавод: ФСБ уничтожила диверсантов Киева
Лента новостейМолния