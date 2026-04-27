Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году
Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году
В Крыму в этом году благоустроят еще шесть этапов крупнейшего на полуострове пешеходного туристического маршрута "Большая Крымская тропа". Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T09:50
2026-04-27T09:50
2026-04-27T09:50
крым
новости крыма
большая крымская тропа
сергей ганзий
минкурортов крыма
эксклюзивы риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году благоустроят еще шесть этапов крупнейшего на полуострове пешеходного туристического маршрута "Большая Крымская тропа". Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Таким образом, по итогам 2026 года будет благоустроено порядка 250 километров маршрута. Общая протяженность Большой Крымской тропы составляет более 750 км от западного до восточного побережья полуострова.Министр уточнил, что благоустройство включает в себя установку на маршруте поддонов для размещения палаток и беседок для перекусов, информационных щитов и навигационных знаков, а также обустройство мест для костров, где можно приготовить пищу.Тропа будет открыта на протяжении всего года, ограничений на ее посещение в пожароопасный период не предусмотрено, отметил Ганзий.Он добавил, что на данный момент проработан еще ряд предложений по улучшению инфраструктуры Большой Крымской тропы, которые будут внедрены на следующих этапах ее благоустройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму на майские праздники: загрузка отелей и гостиниц растетПять троп в горы над Ялтой будут закрытыЗаповедные тропы в Ялте открыли для посещения после зимы
крым
крым, новости крыма, большая крымская тропа, сергей ганзий, минкурортов крыма
Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году
В Крыму обустроят 130 километров Большой Крымской тропы в этом году – минкурортов
СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым
. В Крыму в этом году благоустроят еще шесть этапов крупнейшего на полуострове пешеходного туристического маршрута "Большая Крымская тропа". Об этом РИА Новости Крым
сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"В этом году запустим шесть этапов, пойдем со стороны Ангарского перевала в сторону Севастополя и свяжем (Большую Крымскую тропу) с Большой Севастопольской тропой. Еще порядка 130 километров в этом году обустроим", – сказал глава ведомства.
Таким образом, по итогам 2026 года будет благоустроено порядка 250 километров маршрута. Общая протяженность Большой Крымской тропы составляет более 750 км от западного до восточного побережья полуострова.
Министр уточнил, что благоустройство включает в себя установку на маршруте поддонов для размещения палаток и беседок для перекусов, информационных щитов и навигационных знаков, а также обустройство мест для костров, где можно приготовить пищу.
Тропа будет открыта на протяжении всего года, ограничений на ее посещение в пожароопасный период не предусмотрено, отметил Ганзий.
Он добавил, что на данный момент проработан еще ряд предложений по улучшению инфраструктуры Большой Крымской тропы, которые будут внедрены на следующих этапах ее благоустройства.
Читайте также на РИА Новости Крым: