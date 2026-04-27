Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году

2026-04-27T09:50

СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году благоустроят еще шесть этапов крупнейшего на полуострове пешеходного туристического маршрута "Большая Крымская тропа". Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Таким образом, по итогам 2026 года будет благоустроено порядка 250 километров маршрута. Общая протяженность Большой Крымской тропы составляет более 750 км от западного до восточного побережья полуострова.Министр уточнил, что благоустройство включает в себя установку на маршруте поддонов для размещения палаток и беседок для перекусов, информационных щитов и навигационных знаков, а также обустройство мест для костров, где можно приготовить пищу.Тропа будет открыта на протяжении всего года, ограничений на ее посещение в пожароопасный период не предусмотрено, отметил Ганзий.Он добавил, что на данный момент проработан еще ряд предложений по улучшению инфраструктуры Большой Крымской тропы, которые будут внедрены на следующих этапах ее благоустройства.

