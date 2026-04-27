Рейтинг@Mail.ru
Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260427/esche-130-km-bolshoy-krymskoy-tropy-blagoustroyat-v-etom-godu-1155539439.html
Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году
Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году
В Крыму в этом году благоустроят еще шесть этапов крупнейшего на полуострове пешеходного туристического маршрута "Большая Крымская тропа". Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T09:50
2026-04-27T09:50
крым
новости крыма
большая крымская тропа
сергей ганзий
минкурортов крыма
эксклюзивы риа новости крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133856720_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_03f6b8bcadcac1498e9210c104102616.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году благоустроят еще шесть этапов крупнейшего на полуострове пешеходного туристического маршрута "Большая Крымская тропа". Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Таким образом, по итогам 2026 года будет благоустроено порядка 250 километров маршрута. Общая протяженность Большой Крымской тропы составляет более 750 км от западного до восточного побережья полуострова.Министр уточнил, что благоустройство включает в себя установку на маршруте поддонов для размещения палаток и беседок для перекусов, информационных щитов и навигационных знаков, а также обустройство мест для костров, где можно приготовить пищу.Тропа будет открыта на протяжении всего года, ограничений на ее посещение в пожароопасный период не предусмотрено, отметил Ганзий.Он добавил, что на данный момент проработан еще ряд предложений по улучшению инфраструктуры Большой Крымской тропы, которые будут внедрены на следующих этапах ее благоустройства.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133856720_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_d289d71f52171b8ef33a8b4e821a0427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, большая крымская тропа, сергей ганзий, минкурортов крыма
Еще 130 км Большой Крымской тропы благоустроят в этом году

В Крыму обустроят 130 километров Большой Крымской тропы в этом году – минкурортов

09:50 27.04.2026
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаЗавершены первые 100 км благоустройства Большой Крымской тропы
Завершены первые 100 км благоустройства Большой Крымской тропы
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году благоустроят еще шесть этапов крупнейшего на полуострове пешеходного туристического маршрута "Большая Крымская тропа". Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"В этом году запустим шесть этапов, пойдем со стороны Ангарского перевала в сторону Севастополя и свяжем (Большую Крымскую тропу) с Большой Севастопольской тропой. Еще порядка 130 километров в этом году обустроим", – сказал глава ведомства.
Таким образом, по итогам 2026 года будет благоустроено порядка 250 километров маршрута. Общая протяженность Большой Крымской тропы составляет более 750 км от западного до восточного побережья полуострова.
Министр уточнил, что благоустройство включает в себя установку на маршруте поддонов для размещения палаток и беседок для перекусов, информационных щитов и навигационных знаков, а также обустройство мест для костров, где можно приготовить пищу.
Тропа будет открыта на протяжении всего года, ограничений на ее посещение в пожароопасный период не предусмотрено, отметил Ганзий.
Он добавил, что на данный момент проработан еще ряд предложений по улучшению инфраструктуры Большой Крымской тропы, которые будут внедрены на следующих этапах ее благоустройства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаБольшая Крымская тропаСергей ГанзийМинкурортов Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
