Два человека погибли в Херсонской области после сброса БПЛА на жилой дом - РИА Новости Крым, 27.04.2026

Два человека погибли и двое ранены в результате атаки вражеских БПЛА на Херсонскую область. От прицельных ударов также повреждены здания дома культуры,... РИА Новости Крым, 27.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое ранены в результате атаки вражеских БПЛА на Херсонскую область. От прицельных ударов также повреждены здания дома культуры, элеваторы и легковые автомобили. Об этом в Max сообщил губернатор Владимир Сальдо.Губернатор уточнил, что в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина и мужчина, трагедия произошла в Днепрянах Новокаховского округа.В Любимовке Каховского городского округа удар беспилотника по легковому автомобилю привел к ранению женщины 1978 года рождения и мужчины 1975 года рождения. Они госпитализированы в Каховскую ЦРБ.Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Заводовку, Каиры, Кардашинку, Новую Збурьевку, Подстепное, Пролетарку, Солонцы, Старую Збурьевку.Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за ночной атаки БПЛА вспыхнуло 5 пожаровСотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА Двое молодых людей и девушка погибли при атаке вражеского дрона

