Два человека погибли в Херсонской области после сброса БПЛА на жилой дом - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Два человека погибли в Херсонской области после сброса БПЛА на жилой дом
Два человека погибли в Херсонской области после сброса БПЛА на жилой дом
2026-04-27T12:19
2026-04-27T12:21
херсонская область, владимир сальдо, новости, обстрелы всу, атаки всу
Два человека погибли в Херсонской области после сброса БПЛА на жилой дом

Сальдо: два человека погибли и двое попали в больницу после атаки ВСУ на мирные дома

12:19 27.04.2026 (обновлено: 12:21 27.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое ранены в результате атаки вражеских БПЛА на Херсонскую область. От прицельных ударов также повреждены здания дома культуры, элеваторы и легковые автомобили. Об этом в Max сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"За минувшие выходные террористические атаки киевского режима убили двух мирных жителей, два человека получили ранения", – говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина и мужчина, трагедия произошла в Днепрянах Новокаховского округа.
В Любимовке Каховского городского округа удар беспилотника по легковому автомобилю привел к ранению женщины 1978 года рождения и мужчины 1975 года рождения. Они госпитализированы в Каховскую ЦРБ.
"Обстрелы и удары БПЛА повредили: здание дома культуры в Костогрызове, шесть неэксплуатируемых домов в Лимановке, жилые дома в Гладковке, Горностаевке и Раденске, здание элеватора в Константиновке, легковые автомобили в Каховке, Новой Маячке и Широком", – добавили губернатор Херсонской области.
Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Заводовку, Каиры, Кардашинку, Новую Збурьевку, Подстепное, Пролетарку, Солонцы, Старую Збурьевку.
Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область.
