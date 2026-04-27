Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войска - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войска
Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войска - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войска
У Минобороны России нет намерений принуждать студентов вузов к подписанию контракта на службу в войсках беспилотных систем, это дело исключительно добровольное. РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T10:37
2026-04-27T10:37
СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. У Минобороны России нет намерений принуждать студентов вузов к подписанию контракта на службу в войсках беспилотных систем, это дело исключительно добровольное. Об этом заявил замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин.В Минобороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Как сообщили в военном ведомстве, основной темой совещания стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки.Он отметил, что с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем (БпС), контракт заключается сроком на один год. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет.По словам замминистра, Министерство обороны РФ строго исполняет все принятые на себя обязательства в вопросах прохождения гражданами службы в войсках беспилотных систем.Горемыкин добавил, что согласно проведенным среди военнослужащих соцопросам, 96% респондентов указали, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям. 93% опрошенных уверены в соблюдении министерством обороны условий контракта.Он также подчеркнул, что министр обороны подготовил указания в целях повышения ответственности командиров за соблюдение установленного порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС."Указаниями предписаны запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части. Предписано использование военнослужащих войск беспилотных систем только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему", - уточнил замминистра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увеличили выплаты для новых контрактников МинобороныБелоусов проинспектировал группировку войск "Центр"Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
министерство обороны рф, новости, беспилотные войска, новости сво
Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войска

Минобороны РФ не принуждает студентов к службе в войсках беспилотных систем – замминистра

10:37 27.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. У Минобороны России нет намерений принуждать студентов вузов к подписанию контракта на службу в войсках беспилотных систем, это дело исключительно добровольное. Об этом заявил замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин.
В Минобороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Как сообщили в военном ведомстве, основной темой совещания стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки.
"В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет", - сказал Горемыкин.
Он отметил, что с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем (БпС), контракт заключается сроком на один год. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет.
По словам замминистра, Министерство обороны РФ строго исполняет все принятые на себя обязательства в вопросах прохождения гражданами службы в войсках беспилотных систем.
Горемыкин добавил, что согласно проведенным среди военнослужащих соцопросам, 96% респондентов указали, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям. 93% опрошенных уверены в соблюдении министерством обороны условий контракта.
Он также подчеркнул, что министр обороны подготовил указания в целях повышения ответственности командиров за соблюдение установленного порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС.
"Указаниями предписаны запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части. Предписано использование военнослужащих войск беспилотных систем только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему", - уточнил замминистра.
