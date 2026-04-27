https://crimea.ria.ru/20260427/delo-dobrovolnoe-v-minoborony-rasskazali-o-postuplenii-v-bespilotnye-voyska-1155541533.html

Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войска

У Минобороны России нет намерений принуждать студентов вузов к подписанию контракта на службу в войсках беспилотных систем, это дело исключительно добровольное. РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T10:37

министерство обороны рф

новости

беспилотные войска

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150903689_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_d1c35ad917f6a54995eec03407371865.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. У Минобороны России нет намерений принуждать студентов вузов к подписанию контракта на службу в войсках беспилотных систем, это дело исключительно добровольное. Об этом заявил замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин.В Минобороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Как сообщили в военном ведомстве, основной темой совещания стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки.Он отметил, что с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем (БпС), контракт заключается сроком на один год. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет.По словам замминистра, Министерство обороны РФ строго исполняет все принятые на себя обязательства в вопросах прохождения гражданами службы в войсках беспилотных систем.Горемыкин добавил, что согласно проведенным среди военнослужащих соцопросам, 96% респондентов указали, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям. 93% опрошенных уверены в соблюдении министерством обороны условий контракта.Он также подчеркнул, что министр обороны подготовил указания в целях повышения ответственности командиров за соблюдение установленного порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС."Указаниями предписаны запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части. Предписано использование военнослужащих войск беспилотных систем только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему", - уточнил замминистра.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

