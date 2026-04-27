Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-naselennykh-punkta-v-zone-svo-1155548121.html
Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Таратутино в Сумской области и Ильичовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T13:45
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155344695_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_972e31b967c151fcf8dcabd28790404f.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155344695_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_4b91af58b19536c655cb9b56afe57e05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы группировки "Южная" на Константиновском направлении СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Таратутино в Сумской области и Ильичовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Таратутино Сумской области", – говорится в сообщении.
Бойцы группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики, указали в Минобороны.
Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль Бочково в Харьковской области.
По данным МО РФ, с начала весны российские военные освободили свыше 30 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО
Дрова для топки войны: что ждет находящихся в Европе украинцев
На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Польша вложила миллиарды в технику для наблюдения за территорией Белоруссии
15:50Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице
15:41Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников
15:32Москва расширила санкции против еврочиновников
15:22При массированной атаке ВСУ поврежден обелиск "Городу-Герою Севастополю"
15:09Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно
14:55Путин согласился перенести срок погашения задолженности регионов
14:53Путин сменил главу Россотрудничества
14:43Новости СВО: потери врага и освобожденные территории
14:33Крымский мост сейчас: в очереди более сотни машин
14:25Российский народ ответил сплоченностью на давление и угрозы – Путин
14:17Инфляция в Крыму: на что существенно выросли цены
14:09Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок
13:58ВТБ снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на ИЖС до 20,1%
13:45Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
13:40В Крыму и Севастополе снова подъем ОРВИ
13:28В Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боны
13:17В Севастополе подорожали некоторые овощи - в чем причина
13:05За перевозку 110 кг наркотиков на Шри-Ланке задержаны 22 монаха
12:55Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
Лента новостейМолния