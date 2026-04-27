31 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе

31 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.04.2026

31 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе

Севастопольские виноделы произвели более 31 миллиона бутылок вина за прошлый год и сделали более 1,5 миллиарда отчислений в бюджет в виде акцизов. Об этом... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T20:24

2026-04-27T20:24

2026-04-27T20:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские виноделы произвели более 31 миллиона бутылок вина за прошлый год и сделали более 1,5 миллиарда отчислений в бюджет в виде акцизов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи председателем правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Жанной Беловол.Он также выделил приоритетный проект "Терруар Севастополь", к которому с 2022 года присоединились еще 22 виноградарско-винодельческих хозяйства и общее число участников, таким образом, достигло 43, в том числе – крупные представители отрасли и малые семейные хозяйства.Также губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день больше 120 километров "винной дороги" объединяют лучшие винодельни, уютные места для отдыха и аутентичные рестораны. Участники отрасли создали более 550 новых рабочих мест.В Севастополе в этому году планируется заложить 180 гектаров молодых виноградников. Размер финансирования отрасли в рамках госпрограммы "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов" составит 600 миллионов рублей, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, виноделие, севастополь, новости севастополя