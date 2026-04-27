31 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские виноделы произвели более 31 миллиона бутылок вина за прошлый год и сделали более 1,5 миллиарда отчислений в бюджет в виде акцизов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи председателем правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Жанной Беловол.

"В прошлом году севастопольские виноделы выпустили более 31 миллиона бутылок вина и игристого. Наш город значительно укрепил позиции как один из центров российского виноделия. Отмечу, что растет и финансовая составляющая: севастопольские виноделы в прошлом году уплатили 1,5 миллиарда рублей акцизов – это на 42% больше, чем в 2024 году", – написал Развожваев в своем канале в Мах.

Он также выделил приоритетный проект "Терруар Севастополь", к которому с 2022 года присоединились еще 22 виноградарско-винодельческих хозяйства и общее число участников, таким образом, достигло 43, в том числе – крупные представители отрасли и малые семейные хозяйства.
Также губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день больше 120 километров "винной дороги" объединяют лучшие винодельни, уютные места для отдыха и аутентичные рестораны. Участники отрасли создали более 550 новых рабочих мест.
"Помогаем нашим виноделам и виноградарям системно: с оформлением земельных участков, решением вопросов с коммуникациями, учитывали планы виноделов при разработке Генерального плана города. Специально для виноградников мы создали уникальную функциональную зону, что сняло многие ограничения и помогло отрасли развиваться", – рассказал глава региона.
В Севастополе в этому году планируется заложить 180 гектаров молодых виноградников. Размер финансирования отрасли в рамках госпрограммы "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов" составит 600 миллионов рублей, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Хлебопекам Севастополя помогут покрыть затраты на производство
В Крыму и Севастополе искали фантомные виноградники
Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов
 
21:22Под Ялтой перекроют движение из-за марафона – дата и участки
21:07Сезон клещей в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
20:54В одном из сел Крыма сгорели гараж и иномарка
20:37ВСУ продолжают атаковать Севастополь – количество сбитых целей растет
20:2431 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе
20:11Сколько пляжей в Крыму будут принимать туристов в сезон-2026
19:55В дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"
19:37Севастополь отбивает удар ВСУ
19:27В Севастополе сирены – объявлена воздушная тревога
19:08Поезд в Крым возобновляет движение с Павелецкого вокзала Москвы
18:57"Не смотрите в прошлое": Запад должен призвать украинцев забыть о Крыме
18:47В Севастополе закрыли рейд
18:31Серия землетрясений произошла в Турции
18:10В Севастополе ребенок-инвалид получил медпомощь через прокуратуру
17:56Мерц посоветовал Зеленскому провести референдум о территориальных уступках
17:38Украина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши
17:22Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа
17:02Часть Алушты обесточена – когда дадут свет
16:48Россия продолжит стратегические отношения с Ираном – Путин
16:26Когда в Крыму полностью перейдут на "безнал" в транспорте
Лента новостейМолния