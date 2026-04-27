31 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе
2026-04-27T20:24
михаил развожаев
Севастопольские виноделы выпустили более 31 миллиона бутылок вина за год – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские виноделы произвели более 31 миллиона бутылок вина за прошлый год и сделали более 1,5 миллиарда отчислений в бюджет в виде акцизов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи председателем правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Жанной Беловол.
"В прошлом году севастопольские виноделы выпустили более 31 миллиона бутылок вина и игристого. Наш город значительно укрепил позиции как один из центров российского виноделия. Отмечу, что растет и финансовая составляющая: севастопольские виноделы в прошлом году уплатили 1,5 миллиарда рублей акцизов – это на 42% больше, чем в 2024 году", – написал Развожваев в своем канале в Мах.
Он также выделил приоритетный проект "Терруар Севастополь", к которому с 2022 года присоединились еще 22 виноградарско-винодельческих хозяйства и общее число участников, таким образом, достигло 43, в том числе – крупные представители отрасли и малые семейные хозяйства.
Также губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день больше 120 километров "винной дороги" объединяют лучшие винодельни, уютные места для отдыха и аутентичные рестораны. Участники отрасли создали более 550 новых рабочих мест.
"Помогаем нашим виноделам и виноградарям системно: с оформлением земельных участков, решением вопросов с коммуникациями, учитывали планы виноделов при разработке Генерального плана города. Специально для виноградников мы создали уникальную функциональную зону, что сняло многие ограничения и помогло отрасли развиваться", – рассказал глава региона.
В Севастополе в этому году планируется заложить 180 гектаров молодых виноградников
. Размер финансирования отрасли в рамках госпрограммы "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов" составит 600 миллионов рублей, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.
Читайте также на РИА Новости Крым: