530 беспилотников и семь авиабомб уничтожила ПВО за сутки
530 беспилотников и семь авиабомб уничтожила ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 26.04.2026
530 беспилотников и семь авиабомб уничтожила ПВО за сутки
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 530 беспилотников, семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны России в воскресенье. РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T12:44
2026-04-26T12:44
2026-04-26T12:48
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 530 беспилотников, семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны России в воскресенье.По данным ведомства, с начала СВО ликвидированы 671 самолет, 284 вертолета, 138052 беспилотников, 656 зенитных ракетных комплексов, 29051 танк и другая боевая бронированная машина, 1709 боевых машин РЗСО, 34618 орудий полевой артиллерии и минометов и 60208 единиц специальной военной автомобильной техники.ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, над городом была уничтожена 71 воздушная цель.Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
министерство обороны рф
530 беспилотников и семь авиабомб уничтожила ПВО за сутки
За сутки уничтожили 530 беспилотников, семь авиационных бомб и два снаряда HIMARS
12:44 26.04.2026 (обновлено: 12:48 26.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 530 беспилотников, семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны России в воскресенье.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.
По данным ведомства, с начала СВО ликвидированы 671 самолет, 284 вертолета, 138052 беспилотников, 656 зенитных ракетных комплексов, 29051 танк и другая боевая бронированная машина, 1709 боевых машин РЗСО, 34618 орудий полевой артиллерии и минометов и 60208 единиц специальной военной автомобильной техники.
ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, над городом была уничтожена 71 воздушная цель.
Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке >>