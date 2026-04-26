"Встали на пути смертельной угрозы": в Крыму отметили 40-летие Чернобыля
Страшная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС произошла 40 назад. В Крыму проживают около 4 тысяч пострадавших от воздействия радиации в результате... РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T09:44
В Крыму живет больше четырех тысяч пострадавших от воздействия радиации в Чернобыле
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Страшная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС произошла 40 назад. В Крыму проживают около 4 тысяч пострадавших от воздействия радиации в результате Чернобыльской и других аварий и катастроф. Об этом сообщил в МАХ глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Мы всегда будем помнить о подвиге тех, кто встал на пути смертельной угрозы. Спасибо вам, друзья!", – сказано в сообщении.
По информации главы республики, в Крыму проживает более 4 тысяч человек, пострадавших от воздействия радиации в результате Чернобыльской и других аварий и катастроф. Важно обеспечить каждому из них достойный уровень социальной поддержки.
В республике действует ряд мер такой поддержки – от компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% до льготного проезда в общественном транспорте.
"В этом году "чернобыльцам" и другим гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей в зависимости от категории", – уточнил глава Крыма.
Последствия Чернобыльской катастрофы ужаснули мир. Огромные территории европейской части СССР подверглись радиоактивному загрязнению, напомнил Сергей Аксенов. Пострадали миллионы людей в России, Белоруссии, на Украине. "Облако Чернобыля" задело и Европу.
"Но все могло быть еще страшнее и масштабнее, если бы не героизм, мужество и готовность к самопожертвованию людей, участвовавших в ликвидации последствий атомной аварии, в том числе крымчан. Они спасли многие тысячи жизней. Зачастую – ценой собственной жизни и здоровья. Мы отдаем дань памяти и уважения этим самоотверженным людям", – подытожил Сергей Аксенов.
