"Встали на пути смертельной угрозы": в Крыму отметили 40-летие Чернобыля

Страшная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС произошла 40 назад. В Крыму проживают около 4 тысяч пострадавших от воздействия радиации в результате... РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T09:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Страшная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС произошла 40 назад. В Крыму проживают около 4 тысяч пострадавших от воздействия радиации в результате Чернобыльской и других аварий и катастроф. Об этом сообщил в МАХ глава республики Сергей Аксенов.По информации главы республики, в Крыму проживает более 4 тысяч человек, пострадавших от воздействия радиации в результате Чернобыльской и других аварий и катастроф. Важно обеспечить каждому из них достойный уровень социальной поддержки.В республике действует ряд мер такой поддержки – от компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% до льготного проезда в общественном транспорте.Последствия Чернобыльской катастрофы ужаснули мир. Огромные территории европейской части СССР подверглись радиоактивному загрязнению, напомнил Сергей Аксенов. Пострадали миллионы людей в России, Белоруссии, на Украине. "Облако Чернобыля" задело и Европу."Но все могло быть еще страшнее и масштабнее, если бы не героизм, мужество и готовность к самопожертвованию людей, участвовавших в ликвидации последствий атомной аварии, в том числе крымчан. Они спасли многие тысячи жизней. Зачастую – ценой собственной жизни и здоровья. Мы отдаем дань памяти и уважения этим самоотверженным людям", – подытожил Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернобыльская трагедия в инфографие РИА Новости КрымВ Крыму установили выплату пострадавшим в Чернобыльской аварии

https://crimea.ria.ru/20260426/kakie-posledstviya-dlya-sssr-imela-avariya-na-chernobylskoy-aes--mnenie-1155508872.html

