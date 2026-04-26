В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта - РИА Новости Крым, 26.04.2026
В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта
В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта - РИА Новости Крым, 26.04.2026
В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта
В Туапсе после атаки ВСУ на морской терминал убрали больше 2,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Организована круглосуточная работа. Об... РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T12:14
2026-04-26T12:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе после атаки ВСУ на морской терминал убрали больше 2,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Организована круглосуточная работа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Загрязнение убирают ниже по течению реки Туапсе, а также в акватории и на берегу Черного моря. По информации главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, работа идет круглосуточно.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Группировку нарастили в два раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять днейТуапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены домаНефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море
туапсе, новости, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, нефть, нефтебаза
В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта

В Туапсе убрано более 2,5 тысячи "кубов" загрязненного грунта: задействованы 132 человека

12:14 26.04.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайУборка мазута в Туапсе
Уборка мазута в Туапсе
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе после атаки ВСУ на морской терминал убрали больше 2,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Организована круглосуточная работа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Убрано более 2,5 тысячи кубометров загрязненного грунта. Задействованы 132 человека и 26 единиц техники", – сказано в сообщении.
Загрязнение убирают ниже по течению реки Туапсе, а также в акватории и на берегу Черного моря. По информации главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, работа идет круглосуточно.
Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Группировку нарастили в два раза.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять дней
Туапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены дома
Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море
ТуапсеНовостиРазлив мазутаРазлив нефтепродуктовНефтьНефтебаза
 
