В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта

2026-04-26T12:14

туапсе

новости

разлив мазута

разлив нефтепродуктов

нефть

нефтебаза

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе после атаки ВСУ на морской терминал убрали больше 2,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Организована круглосуточная работа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Загрязнение убирают ниже по течению реки Туапсе, а также в акватории и на берегу Черного моря. По информации главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, работа идет круглосуточно.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Группировку нарастили в два раза.

