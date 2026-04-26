В США рассказали о целях стрелка на мероприятии с Трампом - РИА Новости Крым, 26.04.2026

Целью подозреваемого в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа были чиновники администрации американского лидера. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Целью подозреваемого в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа были чиновники администрации американского лидера. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на два источника.В воскресенье стало известно, что в зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации ворвался злоумышленник. Он был вооружен дробовиком и успел ранить агента Секретной службы.Трамп был экстренно эвакуирован из отеля. По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Он был ранен, задержан, его доставили в больницу.До этого насчитывается уже три покушения на Дональда Трампа. Что касается возможных мотивов преступника, то, по мнению Трампа, произошедшее вряд ли как-то связано с операцией США в Иране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США вернули расстрел как способ смертной казниТрамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с ИраномНезакрытый гештальт кубинского лобби Трампа: зачем США конфликт на Кубе

