В США рассказали о целях стрелка на мероприятии с Трампом - РИА Новости Крым, 26.04.2026
В США рассказали о целях стрелка на мероприятии с Трампом
Целью подозреваемого в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа были чиновники администрации американского лидера. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Целью подозреваемого в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа были чиновники администрации американского лидера. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на два источника.
"Коул Аллан, подозреваемый в стрельбе после задержания заявил правоохранителям, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа", – цитирует CBS РИА Новости.
В воскресенье стало известно, что в зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации ворвался злоумышленник. Он был вооружен дробовиком и успел ранить агента Секретной службы.
Трамп был экстренно эвакуирован из отеля. По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Он был ранен, задержан, его доставили в больницу.
До этого насчитывается уже три покушения на Дональда Трампа. Что касается возможных мотивов преступника, то, по мнению Трампа, произошедшее вряд ли как-то связано с операцией США в Иране.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В США вернули расстрел как способ смертной казни
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном
Незакрытый гештальт кубинского лобби Трампа: зачем США конфликт на Кубе
 
12:44530 беспилотников и семь авиабомб уничтожила ПВО за сутки
12:32Двое молодых людей и девушка погибли при атаке вражеского дрона
12:14В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта
11:52В Севастополе взрывы – власти раскрыли причину
11:33В Крыму грузовик смял легковушки: смертельное ДТП на "Тавриде"
11:05Крымский мост сейчас – обстановка на 11 утра в воскресенье
10:35В США рассказали о целях стрелка на мероприятии с Трампом
10:21Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе
10:08В Севастополе обломки дрона попали в здание больницы - что известно
09:52Власти рассказали о состоянии раненных при атаке на Севастополь
09:44"Встали на пути смертельной угрозы": в Крыму отметили 40-летие Чернобыля
09:24Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа
09:20Чернобыльская трагедия в инфографие РИА Новости Крым
09:17Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят
09:09Под Севастополем обломок дрона перебил контактную ж/д сеть - что с поездами
08:50Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено
08:25Трампа эвакуировали после стрельбы на приеме - что известно
07:58Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь
07:37203 дрона сбиты над Россией - из них 71 уничтожен над Севастополем
07:06Какие последствия для СССР имела авария на Чернобыльской АЭС – мнение
Лента новостейМолния