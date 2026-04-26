В Севастополе взрывы – власти раскрыли причину - РИА Новости Крым, 26.04.2026
В Севастополе взрывы – власти раскрыли причину
В Севастополе до 23 часов воскресенья военные проводят стрельбы из различных видов оружия, будут слышны неоднократные взрывы. Об этом в Max предупредил... РИА Новости Крым, 26.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе до 23 часов воскресенья военные проводят стрельбы из различных видов оружия, будут слышны неоднократные взрывы. Об этом в Max предупредил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор проинформировал, что стрельбы будут проводить ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
11:52 26.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе до 23 часов воскресенья военные проводят стрельбы из различных видов оружия, будут слышны неоднократные взрывы. Об этом в Max предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – сказано в сообщении.
Губернатор проинформировал, что стрельбы будут проводить ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.
"Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – уточнил Михаил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе обломки дрона попали в здание больницы - что известно
Власти рассказали о состоянии раненных при атаке на Севастополь
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
10:21
Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе
 
12:44530 беспилотников и семь авиабомб уничтожила ПВО за сутки
12:32Двое молодых людей и девушка погибли при атаке вражеского дрона
12:14В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта
11:52В Севастополе взрывы – власти раскрыли причину
11:33В Крыму грузовик смял легковушки: смертельное ДТП на "Тавриде"
11:05Крымский мост сейчас – обстановка на 11 утра в воскресенье
10:35В США рассказали о целях стрелка на мероприятии с Трампом
10:21Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе
10:08В Севастополе обломки дрона попали в здание больницы - что известно
09:52Власти рассказали о состоянии раненных при атаке на Севастополь
09:44"Встали на пути смертельной угрозы": в Крыму отметили 40-летие Чернобыля
09:24Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа
09:20Чернобыльская трагедия в инфографие РИА Новости Крым
09:17Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят
09:09Под Севастополем обломок дрона перебил контактную ж/д сеть - что с поездами
08:50Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено
08:25Трампа эвакуировали после стрельбы на приеме - что известно
07:58Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь
07:37203 дрона сбиты над Россией - из них 71 уничтожен над Севастополем
07:06Какие последствия для СССР имела авария на Чернобыльской АЭС – мнение
Лента новостейМолния