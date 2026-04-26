В Севастополе взрывы – власти раскрыли причину

В Севастополе до 23 часов воскресенья военные проводят стрельбы из различных видов оружия, будут слышны неоднократные взрывы. Об этом в Max предупредил... РИА Новости Крым, 26.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе до 23 часов воскресенья военные проводят стрельбы из различных видов оружия, будут слышны неоднократные взрывы. Об этом в Max предупредил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор проинформировал, что стрельбы будут проводить ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

