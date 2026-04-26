В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
14:55 26.04.2026 (обновлено: 15:14 26.04.2026)
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ, которую назвали одной из самых крупных за всю историю спецоперации. Город этаковали порядка сотни вражеских дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Как только утром дали отбой тревоги, за работу сразу взялись коммунальщики и муниципальные комиссии. Поручил всем ответственным службам оперативно подсчитать ущерб и устранить последствия", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, первым делом управляющие кампании начали подметать стекла во дворах, затягивать пленкой выбитые окна.
"Пленка — это временное решение, чтобы в квартирах не было холодно и чтобы люди не мерзли. Адресов в списке много, но повреждения точечные. Например, на Терлецкого, 11 и на Драпушко, 20 в Балаклаве повреждено два пластиковых окна. На Ломоносова, 5 — одно. Обходы продолжаются. Работают сотрудники УК Балаклавского района", ООО "УК", УК "Север", УК "Инкерман", УК "Центр", УК "Гагаринского района-1". Муниципальные комиссии фиксируют ущерб. Телефоны комиссий, куда можно подать заявку, опубликованы в официальном канале Правительства Севастополя", - добавил Развожаев.
Глава региона рассказал журналистам, что это был мощнейший налет врага.
"Сотня беспилотников так или иначе пытались атаковать город, большая часть из них были уничтожены над морем и над городом, враг был отбит, существенных и серьезных потерь мы не понесли", - сказал он.
Губернатор обратился со словами благодарности ко всем, кто пришел на помощь людям.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
"Благодарю каждого человека, кто в выходной день вышел на работу, чтобы помочь людям справиться с последствиями атаки ВСУ. Эта масштабная атака в очередной раз показала: враг продолжает атаковать Севастополь БПЛА, начиненными металлическими шариками. Поэтому напоминаю: если слышите сигнал тревоги, не игнорируйте его, уйдите с открытого пространства и держитесь подальше от окон", - заключил Развожаев.
Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке >>
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь - были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром - с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ