В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2026
В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ, которую назвали одной из самых крупных за всю историю спецоперации. Город этаковали порядка сотни... РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T14:55
2026-04-26T15:14
севастополь
атака на севастополь в ночь на 26 апреля 2026 года
новости севастополя
крым
новости крыма
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1a/1155532590_0:613:738:1028_1920x0_80_0_0_6cffb79d2698e9344bb2677620188454.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ, которую назвали одной из самых крупных за всю историю спецоперации. Город этаковали порядка сотни вражеских дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
14:55 26.04.2026 (обновлено: 15:14 26.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ, которую назвали одной из самых крупных за всю историю спецоперации. Город этаковали порядка сотни вражеских дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Как только утром дали отбой тревоги, за работу сразу взялись коммунальщики и муниципальные комиссии. Поручил всем ответственным службам оперативно подсчитать ущерб и устранить последствия", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, первым делом управляющие кампании начали подметать стекла во дворах, затягивать пленкой выбитые окна.
"Пленка — это временное решение, чтобы в квартирах не было холодно и чтобы люди не мерзли. Адресов в списке много, но повреждения точечные. Например, на Терлецкого, 11 и на Драпушко, 20 в Балаклаве повреждено два пластиковых окна. На Ломоносова, 5 — одно. Обходы продолжаются. Работают сотрудники УК Балаклавского района", ООО "УК", УК "Север", УК "Инкерман", УК "Центр", УК "Гагаринского района-1". Муниципальные комиссии фиксируют ущерб. Телефоны комиссий, куда можно подать заявку, опубликованы в официальном канале Правительства Севастополя", - добавил Развожаев.
Глава региона рассказал журналистам, что это был мощнейший налет врага.
"Сотня беспилотников так или иначе пытались атаковать город, большая часть из них были уничтожены над морем и над городом, враг был отбит, существенных и серьезных потерь мы не понесли", - сказал он.
Губернатор обратился со словами благодарности ко всем, кто пришел на помощь людям.
"Благодарю каждого человека, кто в выходной день вышел на работу, чтобы помочь людям справиться с последствиями атаки ВСУ. Эта масштабная атака в очередной раз показала: враг продолжает атаковать Севастополь БПЛА, начиненными металлическими шариками. Поэтому напоминаю: если слышите сигнал тревоги, не игнорируйте его, уйдите с открытого пространства и держитесь подальше от окон", - заключил Развожаев.
Все о самой крупной атаке на Севастополь читайте по ссылке >>
Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь - были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром - с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.
Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
15:03Крымский мост сейчас: обстановка на 15 часов
14:55В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
14:32Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии
14:07В Одесской области произошло землетрясение
13:55Путин проведет совещание по безопасности на выборах
13:35Армия России разбила военные склады ВСУ и ликвидировала 1215 боевиков
13:07Крымский мост сейчас: обстановка на 13 часов
13:02Как ходят автобусы в Севастополе и Инкермане после налета ВСУ
12:44530 беспилотников и семь авиабомб уничтожила ПВО за сутки
12:32Двое молодых людей и девушка погибли при атаке вражеского дрона
12:14В Туапсе собрали 2,5 тысячи "кубов" загрязненного нефтепродуктами грунта
11:52В Севастополе взрывы – власти раскрыли причину
11:33В Крыму грузовик смял легковушки: смертельное ДТП на "Тавриде"
11:05Крымский мост сейчас – обстановка на 11 утра в воскресенье
10:35В США рассказали о целях стрелка на мероприятии с Трампом
10:21Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе
10:08В Севастополе обломки дрона попали в здание больницы - что известно
09:52Власти рассказали о состоянии раненных при атаке на Севастополь
09:44"Встали на пути смертельной угрозы": в Крыму отметили 40-летие Чернобыля
09:24Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа
Лента новостейМолния