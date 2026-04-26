В Севастополе обломки дрона попал в здание больницы - что известно - РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T10:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Больница в Севастополе, в которую попали обломки беспилотника при воздушной атаке ВСУ, работает штатно, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.Обломки беспилотника попали в отделение кардиологии здания первой городской больницы в Севастополе, был ранен один человек, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля на Севастополь был совершен один из самых массированных налетов ВСУ. Над городом были сбиты более 70 дронов, погиб один и пострадали четверо человек, получили повреждения 34 многоквартирных и 17 частных домов,а также ряд объектов городской инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

