Рейтинг@Mail.ru
В МЧС Крыма рассказали может ли женщина стать пожарным - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260426/v-mchs-kryma-rasskazali-mozhet-li-zhenschina-stat-pozharnym-1155382314.html
В МЧС Крыма рассказали может ли женщина стать пожарным
В России женщинам запрещено работать пожарными. Поскольку эта профессия, согласно Трудовому кодексу, относится к вредному производству. Однако в ведомстве... РИА Новости Крым, 26.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146060513_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d2a689eb7bb45dc3ee1e7b17b6debb16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В России женщинам запрещено работать пожарными. Поскольку эта профессия, согласно Трудовому кодексу, относится к вредному производству. Однако в ведомстве всегда рады видеть женщин на других, менее опасных должностях. Об этом сообщил глава МЧС по РК Алексей Еременко.Кроме того, в России действует норма, в соответствии с которой, к работе пожарного допускаются лица мужского пола не моложе 17 лет, добавил Еременко.Вместе с тем, глава МЧС подчеркнул, женщины успешно трудятся в противопожарной службе республики бухгалтерами, кадровиками, диспетчерами. Также в ведомстве всегда рады видеть женщин на других должностях, которые не относятся к вредному производству.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146060513_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_31a1146bcda5d6486d089fd5186aeb70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
МЧС Крыма рассказало о запрете женщинам принимать участие в тушении пожаров

20:45 26.04.2026
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму определили лучшего водителя пожарного автомобиля
В Крыму определили лучшего водителя пожарного автомобиля
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В России женщинам запрещено работать пожарными. Поскольку эта профессия, согласно Трудовому кодексу, относится к вредному производству. Однако в ведомстве всегда рады видеть женщин на других, менее опасных должностях. Об этом сообщил глава МЧС по РК Алексей Еременко.
"Минтрудом РФ утвержден перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которые ограничивается применение труда женщин. Работы по непосредственному тушению пожаров отнесены к опасным условиям труда, на которые эти ограничивается распространяются", - пояснил министр.
Кроме того, в России действует норма, в соответствии с которой, к работе пожарного допускаются лица мужского пола не моложе 17 лет, добавил Еременко.
Вместе с тем, глава МЧС подчеркнул, женщины успешно трудятся в противопожарной службе республики бухгалтерами, кадровиками, диспетчерами. Также в ведомстве всегда рады видеть женщин на других должностях, которые не относятся к вредному производству.
"Нужны сотрудники для работы в системе "112". Здесь необходимо иметь диплом о среднем или высшем образовании, уметь работать на ПК со скоростью набора текста 150 знаков в минуту. Обладать грамотной устной и письменной речью. А самое главное иметь желание помогать людям!", - рассказал Еременко.
Ранее РИА Новости Крым рассказывали о трудной профессии женщины-волонтера из Крыма, которая покорила новые регионы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарная безопасностьПожарная охрана Республики КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Атака на Севастополь и совещание Путина по безопасности – главное за день
21:03Названо самое редкое слово из двух букв
20:45В МЧС Крыма рассказали может ли женщина стать пожарным
20:33Настрой высокой волны: Крымский камерный оркестр готовит новую программу
20:12Горело в Бахчисарае и Симеизе: два лесных пожара потушили в Крыму
19:47Интригующее завершение апреля: какая погода ждет Крым
19:19Трассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету
18:45Бойцы СВО из новых регионов посещают святыни Крыма и Севастополя
18:05Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 полностью восстановлено - ЮППК
17:55Фильмы про Чернобыль не смотрел: ликвидатор о службе в зоне АЭС
17:20Крымский мост сейчас: обстановка на 17 часов
17:16Минобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничестве
16:38Один мирный житель погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
16:18Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море
15:48Гроза и сильный ветер: на Севастополь надвигается непогода
15:03Крымский мост сейчас: обстановка на 15 часов
14:55В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
14:32Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии
14:07В Одесской области произошло землетрясение
13:55Путин проведет совещание по безопасности на выборах
Лента новостейМолния