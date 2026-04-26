В МЧС Крыма рассказали может ли женщина стать пожарным
В МЧС Крыма рассказали может ли женщина стать пожарным - РИА Новости Крым, 26.04.2026
В МЧС Крыма рассказали может ли женщина стать пожарным
В России женщинам запрещено работать пожарными. Поскольку эта профессия, согласно Трудовому кодексу, относится к вредному производству. Однако в ведомстве... РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T20:45
2026-04-26T20:45
2026-04-26T20:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В России женщинам запрещено работать пожарными. Поскольку эта профессия, согласно Трудовому кодексу, относится к вредному производству. Однако в ведомстве всегда рады видеть женщин на других, менее опасных должностях. Об этом сообщил глава МЧС по РК Алексей Еременко.Кроме того, в России действует норма, в соответствии с которой, к работе пожарного допускаются лица мужского пола не моложе 17 лет, добавил Еременко.Вместе с тем, глава МЧС подчеркнул, женщины успешно трудятся в противопожарной службе республики бухгалтерами, кадровиками, диспетчерами. Также в ведомстве всегда рады видеть женщин на других должностях, которые не относятся к вредному производству.
мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, пожарная безопасность, пожарная охрана республики крым, новости крыма
В МЧС Крыма рассказали может ли женщина стать пожарным
МЧС Крыма рассказало о запрете женщинам принимать участие в тушении пожаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В России женщинам запрещено работать пожарными. Поскольку эта профессия, согласно Трудовому кодексу, относится к вредному производству. Однако в ведомстве всегда рады видеть женщин на других, менее опасных должностях. Об этом сообщил глава МЧС по РК Алексей Еременко.
"Минтрудом РФ утвержден перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которые ограничивается применение труда женщин. Работы по непосредственному тушению пожаров отнесены к опасным условиям труда, на которые эти ограничивается распространяются", - пояснил министр.
Кроме того, в России действует норма, в соответствии с которой, к работе пожарного допускаются лица мужского пола не моложе 17 лет, добавил Еременко.
Вместе с тем, глава МЧС подчеркнул, женщины успешно трудятся в противопожарной службе республики бухгалтерами, кадровиками, диспетчерами. Также в ведомстве всегда рады видеть женщин на других должностях, которые не относятся к вредному производству.
"Нужны сотрудники для работы в системе "112". Здесь необходимо иметь диплом о среднем или высшем образовании, уметь работать на ПК со скоростью набора текста 150 знаков в минуту. Обладать грамотной устной и письменной речью. А самое главное иметь желание помогать людям!", - рассказал Еременко.
