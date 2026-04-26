https://crimea.ria.ru/20260426/v-mchs-kryma-rasskazali-mozhet-li-zhenschina-stat-pozharnym-1155382314.html

В МЧС Крыма рассказали может ли женщина стать пожарным

В России женщинам запрещено работать пожарными. Поскольку эта профессия, согласно Трудовому кодексу, относится к вредному производству. Однако в ведомстве... РИА Новости Крым, 26.04.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146060513_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d2a689eb7bb45dc3ee1e7b17b6debb16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В России женщинам запрещено работать пожарными. Поскольку эта профессия, согласно Трудовому кодексу, относится к вредному производству. Однако в ведомстве всегда рады видеть женщин на других, менее опасных должностях. Об этом сообщил глава МЧС по РК Алексей Еременко.Кроме того, в России действует норма, в соответствии с которой, к работе пожарного допускаются лица мужского пола не моложе 17 лет, добавил Еременко.Вместе с тем, глава МЧС подчеркнул, женщины успешно трудятся в противопожарной службе республики бухгалтерами, кадровиками, диспетчерами. Также в ведомстве всегда рады видеть женщин на других должностях, которые не относятся к вредному производству.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

