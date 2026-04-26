https://crimea.ria.ru/20260426/v-krymu-v-voskresene-budet-teplo-i-vetreno-1155523866.html
В Крыму в воскресенье будет тепло и ветрено
2026-04-26T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/19/1155517056_0:295:765:725_1920x0_80_0_0_6eb2f51edb8b8732e096dba2c66bdd9f.png
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/19/1155517056_0:223:765:797_1920x0_80_0_0_61c481f2e4ce6e23802159542c7aff0f.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
В Крыму в воскресенье потеплеет до +21
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму будет по-летнему тепло, но к вечеру возможны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье в Крыму ожидается сухая погода, лишь к вечеру пойдет небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем усилится до 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, на ЮБК до +10; днем +16…21, в горах +10…15", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +19…21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +16...18.
Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +5...10, днем столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.