В Крыму грузовик смял легковушки: смертельное ДТП на "Тавриде" - РИА Новости Крым, 26.04.2026

Один человек погиб и двое травмированы после ДТП с грузовиком и легковушками на трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма. Правоохранители начали проверку. Об... РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T11:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое травмированы после ДТП с грузовиком и легковушками на трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма. Правоохранители начали проверку. Об этом сообщили в республиканском МВД.По предварительным данным правоохранителей, 25 апреля в ночное время на автодороге "Таврида" вблизи села Горностаевка водитель 1980 года рождения при управлении грузовым тягачом Volvo с полуприцепом совершил наезд на остановившиеся на обочине легковые автомобили Mazda и Lifan.Водитель Volvo и Lifan, а также его пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники ГАИ Ленинского района проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего, уточнили правоохранители.Ранее сообщалось, что в массовом ДТП с грузовиками в Ленинградской области пострадали 13 человек. По предварительной информации, грузовой автомобиль Shacman, двигавшийся от Отрадного в сторону Гатчины, "собрал" аварию с участием четырех транспортных средств, среди которых микроавтобус развозки, Chery Tiggo, грузовой автомобиль DAF с прицепом и Renault Logan.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани в смертельном ДТП погибли двое человекАвто стало грудой металла: стали известны подробности жуткого ДТП в СимферополеЧисло погибших в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти увеличилось до двух

дтп, дтп в крыму и севастополе, ленинский район, трасса таврида, мвд по республике крым, новости крыма