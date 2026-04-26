Трассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Трассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету
Трассу "Таврида" от Керчи до Симферополя полностью обеспечат освещением до начала лета. Как сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр транспорта РК...
2026-04-26T19:19
арсений козловский
новости крыма
крым
трасса таврида
минтранс крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Трассу "Таврида" от Керчи до Симферополя полностью обеспечат освещением до начала лета. Как сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр транспорта РК Арсений Козловский, эта работа ведется в рамках комплекса мер по снижению аварийности на дорогах республики."Трасса "Таврида" – полностью от Керчи до Симферополя – до начала курортного сезона вся будет подключена. То же самое по Южному берегу Крыма. И в новые проекты, которые сейчас планируем на будущее, мы тоже обязательно закладываем освещение, чтобы это было не частями выборочно, а полностью, чтобы максимально снизить аварийность", - сказал Козловсикий.Уже сейчас комплекс мер по снижению аварийности, по словам министра, позволил снизить число ДТП на дорогах Крыма. Речь не только об освещении, но и об установке ограничительных знаков, мигающих желтых светофоров, обозначении пешеходных переходов. Эту работу ведут с учетом пожеланий крымчан."Данное направление глава республики держит на строгом личном контроле. Чтобы выбирать ту или иную точку локации предотвращения, мы стараемся работать не по факту, а на предотвращение. Глава республики делает акцент на обращения жителей. Начинаем рассуждать как автолюбители и понимаем, где можно скорость увеличить, а где идет поворот, и можно не увидеть пешехода", - пояснил глава профильного министерства.В Крыму фиксируют снижение количества дорожно-транспортных происшествий более чем на 8 процентов по итогам предыдущего года, сообщал ранее председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - АксеновНа освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублейВ ДТП на дорогах Крыма уменьшилось число погибших
крым
