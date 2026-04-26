Трампа эвакуировали после стрельбы на приеме - что известно

Злоумышленник ворвался в зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации. Он... РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T08:25

2026-04-26T08:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Злоумышленник ворвался в зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации. Он был вооружен дробовиком и успел ранить агента Секретной службы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.Трамп был экстренно эвакуирован из отеля.По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Он был ранен, задержан, его доставили в больницу. Завтра подозреваемый предстанет перед судом.Задержанный был вооружен дробовиком, сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.Он также отметил, что у мужчины были с собой ножи и пистолет.Президент США Дональд Трамп допустил, что он мог быть главной целью стрелявшего на мероприятии с его участием.Что касается возможных мотивов преступника, то, по мнению Трампа, произошедшее вряд ли как-то связано с операцией США в Иране.Это было четвертое покушение на Дональда Трампа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

