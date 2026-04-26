Трампа эвакуировали после стрельбы на приеме - что известно
Злоумышленник ворвался в зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации. Он...
2026-04-26T08:42
Трампа эвакуировали после стрельбы в Белом доме - что известно
08:25 26.04.2026 (обновлено: 08:42 26.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Злоумышленник ворвался в зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации. Он был вооружен дробовиком и успел ранить агента Секретной службы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
Трамп был экстренно эвакуирован из отеля.
По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Он был ранен, задержан, его доставили в больницу. Завтра подозреваемый предстанет перед судом.
Задержанный был вооружен дробовиком, сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.
"Мы знаем, что он был вооружен дробовиком, когда пробежал через тот контрольно-пропускной пункт", – сказал он в ходе пресс-конференции.
Он также отметил, что у мужчины были с собой ножи и пистолет.
Президент США Дональд Трамп допустил, что он мог быть главной целью стрелявшего на мероприятии с его участием.
"Я наблюдал за происходящим. Наверное, надо было уйти еще быстрее. <...> Это, в некотором роде, очень красиво — видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия, и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы", — заявил он на пресс-конференции.
Что касается возможных мотивов преступника, то, по мнению Трампа, произошедшее вряд ли как-то связано с операцией США в Иране.
Это было четвертое покушение на Дональда Трампа.
