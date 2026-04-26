Трампа эвакуировали после стрельбы на приеме - что известно - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Трампа эвакуировали после стрельбы на приеме - что известно
Трампа эвакуировали после стрельбы на приеме - что известно
белый дом
вашингтон
дональд трамп
стрельба
сша
происшествия
новости
в мире
https://crimea.ria.ru/20250910/sovetnik-trampa-kirk-umer-posle-pokusheniya-1149362777.html
Трампа эвакуировали после стрельбы в Белом доме - что известно

08:25 26.04.2026 (обновлено: 08:42 26.04.2026)
 
© REUTERS / @realDonaldTrumpДональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле
Дональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Злоумышленник ворвался в зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации. Он был вооружен дробовиком и успел ранить агента Секретной службы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
Трамп был экстренно эвакуирован из отеля.
По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Он был ранен, задержан, его доставили в больницу. Завтра подозреваемый предстанет перед судом.
Задержанный был вооружен дробовиком, сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.
"Мы знаем, что он был вооружен дробовиком, когда пробежал через тот контрольно-пропускной пункт", – сказал он в ходе пресс-конференции.
Он также отметил, что у мужчины были с собой ножи и пистолет.
Президент США Дональд Трамп допустил, что он мог быть главной целью стрелявшего на мероприятии с его участием.
"Я наблюдал за происходящим. Наверное, надо было уйти еще быстрее. <...> Это, в некотором роде, очень красиво — видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия, и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы", — заявил он на пресс-конференции.
Что касается возможных мотивов преступника, то, по мнению Трампа, произошедшее вряд ли как-то связано с операцией США в Иране.
Это было четвертое покушение на Дональда Трампа.
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
10 сентября 2025, 23:55
Советник Трампа Кирк умер после покушения
 
10:08В Севастополе обломки дрона попал в здание больницы - что известно
09:52Власти рассказали о состоянии раненных при атаке на Севастополь
09:44"Встали на пути смертельной угрозы": в Крыму отметили 40-летие Чернобыля
09:24Еще 49 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за два часа
09:20Чернобыльская трагедия в инфографие РИА Новости Крым
09:17Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят
09:09Под Севастополем обломок дрона перебил контактную ж/д сеть - что с поездами
08:50Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено
08:25Трампа эвакуировали после стрельбы на приеме - что известно
07:58Прокуратура контролирует соблюдение прав людей в связи с атакой на Севастополь
07:37203 дрона сбиты над Россией - из них 71 уничтожен над Севастополем
07:06Какие последствия для СССР имела авария на Чернобыльской АЭС – мнение
06:55Атака ВСУ на Севастополь - что известно о жертвах и повреждениях
00:01В Крыму в воскресенье будет тепло и ветрено
00:00Какой сегодня праздник: 26 апреля
23:36В Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому
23:20Атака на Севастополь: сбито девять воздушных целей
22:31Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
21:56Атака на Севастополь и заявления Зеленского о переговорах: главное за день
21:54Военные отражают атаку на Севастополь – сбито три воздушных цели
Лента новостейМолния