Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море

В Ленинском районе Крыма трое рыбаков вышли в море на лодке, у которой в отдалении от берега отказал мотор. На помощь выдвинулась группа спасательного отряда... РИА Новости Крым, 26.04.2026

2026-04-26T16:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма трое рыбаков вышли в море на лодке, у которой в отдалении от берега отказал мотор. На помощь выдвинулась группа спасательного отряда. Об этом сообщили в республиканском МЧС."Спасатели отряда "КРЫМ-СПАС" оказали помощь трем рыбакам в Ленинском районе", – сказано в сообщении.Информация о том, что в районе села Семеновка в открытое море уносит трех человек на резиновой лодке с мотором поступила в воскресенье. Потребовалась помощь спасателей, уточнили в МЧС.Спасатели оперативно вышли в море на моторной лодке и отправились на поиски людей. Пострадавших обнаружили в 400 метрах от берега и благополучно доставили к берегу.Ранее сообщалось, что в поселке Гурзуф мужчина отправился гулять по необорудованному пляжу и повредил ногу. Эвакуацию из труднодоступного участка провели сотрудники "КРЫМ-СПАС".

