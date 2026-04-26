Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море
Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море - РИА Новости Крым, 26.04.2026
Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море
В Ленинском районе Крыма трое рыбаков вышли в море на лодке, у которой в отдалении от берега отказал мотор. На помощь выдвинулась группа спасательного отряда... РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T16:18
2026-04-26T16:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма трое рыбаков вышли в море на лодке, у которой в отдалении от берега отказал мотор. На помощь выдвинулась группа спасательного отряда. Об этом сообщили в республиканском МЧС."Спасатели отряда "КРЫМ-СПАС" оказали помощь трем рыбакам в Ленинском районе", – сказано в сообщении.Информация о том, что в районе села Семеновка в открытое море уносит трех человек на резиновой лодке с мотором поступила в воскресенье. Потребовалась помощь спасателей, уточнили в МЧС.Спасатели оперативно вышли в море на моторной лодке и отправились на поиски людей. Пострадавших обнаружили в 400 метрах от берега и благополучно доставили к берегу.Ранее сообщалось, что в поселке Гурзуф мужчина отправился гулять по необорудованному пляжу и повредил ногу. Эвакуацию из труднодоступного участка провели сотрудники "КРЫМ-СПАС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроныВ Феодосии летом официально начнут работу 47 пляжейВ Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера
ленинский район
мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, ленинский район, новости крыма
Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море

В Ленинском районе Крыма спасли троих рыбаков на сломанной моторной лодке

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма трое рыбаков вышли в море на лодке, у которой в отдалении от берега отказал мотор. На помощь выдвинулась группа спасательного отряда. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"Спасатели отряда "КРЫМ-СПАС" оказали помощь трем рыбакам в Ленинском районе", – сказано в сообщении.
Информация о том, что в районе села Семеновка в открытое море уносит трех человек на резиновой лодке с мотором поступила в воскресенье. Потребовалась помощь спасателей, уточнили в МЧС.
Спасатели оперативно вышли в море на моторной лодке и отправились на поиски людей. Пострадавших обнаружили в 400 метрах от берега и благополучно доставили к берегу.
"Выяснилось, что двигатель лодки вышел из строя, что и стало причиной происшествия. В медицинской помощи никто не нуждался", – добавили спасатели.
Ранее сообщалось, что в поселке Гурзуф мужчина отправился гулять по необорудованному пляжу и повредил ногу. Эвакуацию из труднодоступного участка провели сотрудники "КРЫМ-СПАС".
