https://crimea.ria.ru/20260426/slomalsya-dvigatel-v-krymu-troikh-rybakov-uneslo-v-otkrytoe-more-1155533935.html
Сломался двигатель: в Крыму троих рыбаков унесло в открытое море
В Ленинском районе Крыма трое рыбаков вышли в море на лодке, у которой в отдалении от берега отказал мотор. На помощь выдвинулась группа спасательного отряда... РИА Новости Крым, 26.04.2026
2026-04-26T16:18
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1a/1155533810_0:83:881:578_1920x0_80_0_0_d22de707a0dbfcc5c3feb4288a55947e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1a/1155533810_0:0:881:660_1920x0_80_0_0_fe8422245967c199c311efead7f24c84.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Ленинском районе Крыма спасли троих рыбаков на сломанной моторной лодке
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма трое рыбаков вышли в море на лодке, у которой в отдалении от берега отказал мотор. На помощь выдвинулась группа спасательного отряда. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"Спасатели отряда "КРЫМ-СПАС" оказали помощь трем рыбакам в Ленинском районе", – сказано в сообщении.
Информация о том, что в районе села Семеновка в открытое море уносит трех человек на резиновой лодке с мотором поступила в воскресенье. Потребовалась помощь спасателей, уточнили в МЧС.
Спасатели оперативно вышли в море на моторной лодке и отправились на поиски людей. Пострадавших обнаружили в 400 метрах от берега и благополучно доставили к берегу.
"Выяснилось, что двигатель лодки вышел из строя, что и стало причиной происшествия. В медицинской помощи никто не нуждался", – добавили спасатели.
Ранее сообщалось, что в поселке Гурзуф мужчина отправился гулять по необорудованному пляжу
и повредил ногу. Эвакуацию из труднодоступного участка провели сотрудники "КРЫМ-СПАС".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
